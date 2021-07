Ahogy arról korábban beszámoltunk, az RSM csapata nyerte az 53. Kékszalag Raiffeisen Nagydíjat. Vándor Róbert csapata ezzel megvédte bajnoki címét. A gárda tagjai 2020-ban tíz évnyi kemény munka után értek révbe, ezúttal pedig bizonyították, nem a véletlennek köszönhették azt a győzelmet.



Az RSM legénysége 2020-ban meghatódottan nyilatkozott a Kékszalag megnyerése után. Nagy kő esett le a szívükről. Végre megtapasztalhatták a kőkemény munka eredményt hoz. A verseny végeztével azonban nem dőltek hátra, szinte már másnap azt elemezték, min lehetne javítani, miben kell változtatni. Az eltökéltség ismét eredményt hozott, 2021-ben az RSM megvédte a címét, ráadásként pedig a gyorsasági versenyben is ők bizonyultak a legjobbnak.



A csapat kormányosa, Vándor Róbert szerint nagyon nehéz felsorolni az általuk bejárt út fordulópontjait, mivel inkább egy folyamatról volt szó.



„Ez egy folyamatos, hosszú, kemény munka volt, ami 2010-ben kezdődött. Folyamatosan értünk be és fejlesztettünk, próbáltunk ki új megoldásokat. Tavaly volt egy nagy visszaigazolás arra, hogy jó úton haladunk. Megdolgoztunk érte rendesen, tíz év kemény munkája volt benne. Idén nagyon szerettük volna ezt a címvédést. Megtettünk érte mindent, mert be akartuk bizonyítani, hogy nem véletlen volt ez a tavalyi győzelem. Sikerült!” – fejtette ki.











Az elmúlt két évben nemcsak a technika érett össze, hanem a csapat is. A tagok szerint minden eddiginél egységesebb a legénység, ez pedig a siker kulcsát adja.



„Van egy olyan csapatunk, ahol a tagok kitalálják egymás gondolatait. Voltak olyan helyzetek, amikben az előző években biztosan pánihangulat lett volna a hajón, most nem volt. Tette mindenki a dolgát, mindenki bízik a másikban. Gyakorlatilag nem hibázunk a pánikhelyzetben és ez nagyon nagy súlyt ad a csapatnak, ez a titkunk” – fejti ki Lange Péter.



A fejlesztések és a csapategység mellett volt még egy titka is a győzelemnek, ami talán az egyik legfontosabb tényező volt:



„Elhittük magunkról, hogy meg tudjuk csinálni.”

Borítókép: Facebook.com/RSM/Török Brigi