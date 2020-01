Vadnai Benjámin és Jonatán pénteken szabadnapot kapott Melbourne-ben, így edzés helyett kimentek szurkolni Babos Timinek az Australian Openre, a női páros döntőben.



A február 9-én kezdődő világbajnokságuk egyben olimpiai válogató is nekik. Megbeszélték a szabályokat, hogy ne “szivassák egymást”, inkább mindenki magára figyeljen. “Eddig segítettük egymást nagyon sokat, most már nem fogjuk, mert egymás ellenfelei is vagyunk”-mondta Benjámin.



Ha jó a forma, mindegy milyen szél fúj.



Videó: Facebook.com/MagyarVitrolásSzövetség



Borítókép: Clive Mason/Getty Images