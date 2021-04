A koronavírus-járvány miatt június helyett csak júliusban utazhatnak az idén nyárra halasztott tokiói olimpia versenyhelyszínére, Enosimába a magyar vitorlázók.

"Az eredeti tervek szerint már júniusban ott edzett volna minden olimpikonunk, de a jelenlegi információink szerint csak júliusban, nem sokkal a rajt előtt utazhatnak ki" - nyilatkozta kedden az M1 aktuális csatornán Holczhauser András, a Magyar Vitorlás Szövetég (MVSZ) főtitkára.



A magyar színeket Vadnai Benjamin (Laser Standard), Érdi Mária (Laser Radial), Berecz Zsombor (Finndingi) és Cholnoky Sára (szörf) képviseli majd, és visszalépések esetén az ugyancsak szörfös Gádorfalvi Áron is készülhet a hetedik olimpiájára.



Holczhauser elmondta, terveik szerint május 15-én indulhat a vitorlásévad a Balatonon és a többi hazai tavon egyaránt. A szövetség reményei szerint engedélyezett lesz a versenyek megtartása, amint a magyarországi beoltottak száma eléri a négymillió főt, mindez hétvégére válhat biztossá.



A főtitkár emlékeztetett, hogy április elején indult volna a szezon, és bár hat hétvége versenyeit kellett elhalasztani, illetve törölni, a sportág hazai naptárában így is maradt 161 verseny, amelyek megrendezéséből az MVSZ mellett 35 tagszervezet veszi ki a részét.



Nyolc nagy nemzetközi eseménynek ad otthont idén Magyarország, és jelenleg úgy tűnik, ezeket kivétel nélkül meg tudják rendezni.



Holczhauser közölte, az 53. Kékszalagot július 22-24-én rendezik meg a Balatonon, és remélik, hogy a tavalyi évhez hasonlóan idén is megdőlhetnek a nevezési rekordok, mert az utazási korlátozások miatt a megszokottnál sokkal több vitorlázó marad itthon a nyár folyamán. A főtitkár hozzátette, a versenyengedéllyel rendelkező vitorlázók felkészülését nem befolyásolta a járványhelyzet.

Borízókép: Matt Roberts/Getty Images