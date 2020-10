Az Opel Fiffty-Fifty nyerte a koronavírus terjedése miatt őszre halasztott Pünkösdi Regattát. A csapat élménybeszámolóját változtatások nélkül közöljük.

Megnyertük az Őszi Pünkösdi Regatta 2020 - Mitsubishi Nagydíj versenyt a hétvégén!



A széltelen Kékszalag után kellett egy jó kis vitorlázás és a sorozatos nagykatamarán visszalépések ellenére is tartottuk magunkat az induláshoz, bár nagyon sajnáljuk, hogy a végül csodálatos adottságok között zajló versenyen az ellenfeleink közül kevesen jelentek meg. Az RSM a technikai problémáját nem tudta az első rajtig megoldani, pár perces hátrányból indult, de ezt már nem sikerült ledolgozni a keszthelyi célig.





A RED Virág Flórával a kormánynál szorosan tartotta végig a rajthozállókat, a sokszor frissülő szélben figyelnünk kellett rájuk is.



A keszthelyi kihívó Lisa501 HUN3 Bogi katamaránja is felszabadult és nagyon jó taktikájú vitorlázást, szép hajóvezetéseket mutatott végig. Az RSM jelenléte a második napon mindenkinek viszonyításokat állított be, a gyenge szeles menő a frissülésekben is tovább tudott gyorsulni és jól látható előnnyel varrta be a második futam első helyét.





Érdekes tapasztalat volt, a még hajókkal teli keszthelyi kikötő miatti extra logisztika, elég sokat utaztunk, hogy a második versenynapon is tudjunk indulni, az 5:45-ös indulás annyira nem esett jól a csípős őszi hajnalban és erről a tradícionálisan jó hangulatú regattáról nekünk hiányzot a reggeli másnapos billegés.





De van aki ezt jócskán bepótolta helyettünk a mezőnyben, ők kaptak helyet Keszthelyen az igen jóra sikerült mulatság helyszínén. Ami csodálatos látvány volt és talán be is épül a jövőbeli versenyekbe ez a módi, a katamaránok késleltetett indulása az első versenynapon.





Az ok spontán volt, az időjárás előrejelzéshez igazodva, két órával eltolták a nagykatamaránok rajtját - és ugyan nem tudjuk a mezőnynek ez hogy tetszett, de fantasztikus volt átrohanni a csodálatosan hasító 150 hajó között szlalomozva.





Köszönjük a szervezést, jövőre reméljük tavasszal, az eredeti időpontban találkozhatunk!



A Raiffesien - Opel 5050 legénysége:

Józsa Márton, Kelemen Tamás, D'Albini András, Adorján Csaba, Józsa Kovács Attila, Erdélyi István, Erőss Lóránd, Aklan András.

Fotók: Gémesi Jóka