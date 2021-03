Az egyetlen, ezen a portugáliai világbajnokságon még megszerezhető olimpiai kvótát a portugál testvérpáros, Diogo és Pedro Costa szerezte meg a Gyapjas testvérek előtt. A kvótára rajtuk kívül a svájci, német, izraeli és osztrák kettősök pályáztak, ők ebben a külön versenyben hátrébb végeztek.

„Arra tippeltem a világbajnokság előtt, hogy egy hatodik-nyolcadik körüli helyezéssel kvótát lehet szerezni. Arra senki nem gondolt, hogy egy még kvóta nélküli páros ezüstérmes lesz a vébén. A Costa testvérek nagyon jól vitorláztak, még csak azt sem lehet mondani, hogy mázlijuk volt. Jobbak voltak nálunk”- mondta a magyar páros edzője, Majthényi Szabolcs.

A 470-es osztály ebben a formában utolsó világbajnokságán versenyzett. A 2024-es olimpián ugyanis már vegyes legénységgel indul a hajóosztály, a tokiói olimpia futamai után pedig már csak vegyes legénységgel rendeznek versenyeket mindenhol a világon. Mi lesz Gyapjasékkal? „Nem tudjuk. Tavaly indultak a 49er bajnokságon, jól mentek, de az eredményes nemzetközi szerepléshez ebben a hajóosztályban is nagyobb testsúly kellene. Offshore? Oda is kellene egy lány, ketten azt sem folytathatnák. Furcsa ez a helyzet a 470-essel. Ilyen még nem volt, hogy így alakult át egy osztály. Lehet, hogy jobb lett volna, ha kikerül az olimpiáról, és akkor, például a repülőhollandihoz hasonlóan, nem olimpiai osztályként mehetnének tovább a férfi, a női, vagy akár a vegyes versenyek, világversenyek. Az biztos, hogy csökkenni fog a 470-es népszerűsége”- mondta Majthényi Szabolcs.

A 470-es osztály férfi kategóriájának utolsó világbajnoki éremfutamát tehát Gyapjas Balázs és Gyapjas Zsombor, a Spartacus Vitorlás Egylet versenyzői nyerték.

Észak felől fújt a tegnapihoz hasonló, csíkos, forgolódó, gyenge szél, hullámzás alig. Szinte balatoni időjárási körülmények között, elsőre elment a rajt, ahol a magyarok kiválóan indítottak. Balra kezdtek, az olaszokkal, jól látszott a közvetítésben, hogy ebben a szélben nagyon gyorsak. A fenti bójánál a viszonylag kicsi pályán harmadiknak fordultak, de hátszélben hamar visszavették a vezetést. Középen halzolgattak, rezzenéstelen spinakkerrel, a figyelő bírók tekintetétől követve. Innen már nem engedték ki a kezükből a vezetést, szépen, nyugodtan, okosan vitorláztak, még növelték is az előnyüket a befutóig. Jó döntés volt, hogy nem koncentráltak a velük pontegyenlőséggel az éremfutamba került franciákra, kergetőzve valahol a mezőny második felében, nem őket akarták mindenáron megverni, hanem inkább „csak” minél jobban menni. Közben a mezőnyben ádáz csaták dúltak, nyitott volt ugyanis még a világbajnokság érmeinek a sorsa. A vezető svédeknek is volt vesztenivalójuk, ha a portugálok nyernek és ők hetedikek, veszélyben az arany. A spanyolok is külön csatát vívtak a portugálokkal, végül az utóbbiaké lett az ezüst. A 470-es osztály utolsó férfi világbajnoka tehát a svéd Dahlberg-Bergström páros lett, ezüstérmesek a Costa testvérek, a bronzérmet a spanyol Xammar-Rodriguez kettős nyerte.

A Gyapjas testvérek voltak már Világkupán ötödikek, de ez a világbajnoki nyolcadik hely vitorlás pályafutásuk eddigi legjobb eredménye. December óta gyakorlatilag folyamatosan Vilamourában edzettek, új hajóval, új vitorlákkal versenyeztek köszönhetően támogatóiknak, a Magyar Vitorlás Szövetségnek, klubjuknak, a Spartacus Vitorlás Egyletnek, a Mikropakk, a Kalifa és a Magic Marine cégeknek. Nagy kár lenne, hogyha a tokiói olimpiai felkészülésbe fektetett hihetetlen mennyiségű munka nem hasznosulna valamilyen más hajóosztályban, további sikereket hozva a magyar vitorlássportnak.

Forrás: hunsail.hu

Borítókép/Fotók: hunsail.hu