Az fmc.hu írását változtatás nélkül közöljük!

A hétvégén szervezte meg a Balatonfői Yacht Klub a 2022-es Bor- és Pezsgőregattát, mely a hajózó borászok és a borkedvelő hajósok nagysikerű, presztízs minőségű rendezvénye. 2011 óta eddig háromszor szelhették a habokat a hajósok e program keretein belül.

A versenyen most közel ötven hajó vett részt, köztük a 40 lábas, libera típusú, soktrapézos Gardazzurrával. A kormányos Simó Béla volt, a legénység többi tagja pedig Nagy Tamás, Csesznegi-Fényes Dávid, Dobai Lajos, Tóth Ákos, Kobza Attila, Koós Szabolcs, Juhász Ágoston és a székesfehérvári Séllei Norbert.

„Keneséből indultunk, érintettük Siófokot, aztán Csopakot, majd visszatértünk Kenesére” – mesélte Séllei Norbert.

„Az időjárás igencsak próbára tett minket, mert nagyon erős szél volt, 15-20 csomós, miközben erősen tűzött a nap. Tudni kell, hogy a hajónkon nincsen tőkesúly, hanem maga a legénység a tőkesúly. Ebből adódóan a trapézokon egy kötéltáncos ügyességével kell a hajót egyensúlyban tartani, és minél erősebb a szél, ez annál nehezebb feladat minden poszton. Hatalmas erők hatnak ilyenkor a hajóra.”

A fiúknak komoly technikai problémáik is akadtak: a vitorlafelhúzással és a vitorlacserével is gond volt. A hajón egy veret kiszakadt a helyéről, egy fordító csiga is darabokra tört az erőhatások miatt, az árbóc környékén se volt minden rendben, a híd is kezdett szétnyílni.

A Gardazzurra hatalmasat csatázott egy másik hajóval, a Remetével: először fej-fej mellett haladtak, majd az első bójánál a Remete megelőzte őket Siófoknál. Utána végig a nyomában haladtak egészen Csopakig, ahol érintették a bóját, amit nem szabadott volna, így egy büntetőkört (360 fokos fordulatot) kellett tenniük.

Ezután a Remete nyomába eredtek és Balatonkenesénél, az utolsó szakaszon sikerült megelőzniük vetélytársukat, s kb. 50 méteres előnnyel megnyerték a versenyt. Így övék lett az abszolút első hely és a Yardstick 1 kategória harmadik helyezése. Idejük 2 óra 15 perc volt.

A fehérvári fiatalember elárulta, hogy szeptember végéig folyamatosan versenyezni fognak. Az idei évük az Ezüstszalaggal és a Siófoki Évadnyitóval kezdődött, most szombaton jön a balatonföldvári Bahart Regatta, majd indulnak a Fehérszalagon is. A csapat által leginkább várt próba a Kékszalag lesz, melyen minden évben megmérettetik magukat: második és harmadik helyezést is értek már el rajta osztályukban.

Borítókép: Cserta Gábor