A hagyományokhoz híven idén is december 26-án startol a Rolex Sydney – Hobart Yacht verseny. Közel 170 hajó nevezett az 1944 óta megrendezett óceáni futamra.

Magyar egység is nekivág a világ legszebb vizein zajló karácsonyi versenynek. Ormándlaki Áron - vagyis Roni - vezetésével rajtol a magyar csapat a legendás karácsonyi versenyen.

A vitorlázókra 628 tengeri mérföld vár. A verseny igazi kihívás az indulóknak, komoly precizitást és csapatmunkát igényel.

A Balatonon felnőtt és nevet szerzett, pár éve már Ausztráliában élő Ormándlaki Áron, azaz Roni teremtette meg a lehetőséget és szervezte meg az M3 Team Hungary-t. Hat tapasztalt ausztrál versenyző mellett Ronival együtt kilenc magyar vitorlázó alkotja a csapatot.

Egy olyan hajóval indulnak majd, amellyel az abszolút győzelemre természetesen nem, de az IRC előnyszámításos versenyben, a Tattersall Cup elhódítására alkalmas.

2019-ben megtörténik az is, ami eddig a 75 éves múltú verseny történetében soha. Az idei évben külön érdekesség, hogy lesz aboriginal legénység azaz ausztrál őslakosokból álló hajó.

Over the past three-quarters of a century, the Rolex Sydney Hobart Yacht Race has developed a rich heritage and a revered status as one of the world's toughest ocean racing contests. Organized by the Cruising Yacht Club of Australia, in conjunction with the Royal Yacht Club of Tasmania, the race has started from Sydney Harbour on 26 December each and every year since the very first in 1944.