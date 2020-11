Öt nap múlva rajtol a Vendée Globe, egy Föld körüli szólóvitorlás-verseny, amelyen non-stop, segítség és kikötési lehetőség nélkül halad a hajó, és egyszemélyes legénysége. A versenyt Philippe Jeantot alapította 1989-ben, és 1992 óta négyévente tartják meg. A legutóbbi 2016-2017-es mezőny 2016. november 6-án rajtolt el.

A Vendée Globe egyedülálló a követelmények szigorúságában a földkerülő vitorlásversenyek között. Például a szintén egyszemélyes Velux 5 Oceans Race szakaszokban kerüli meg a Földet kikötési lehetőséggel. A Vendée Globe az uralkodó nézet szerint a hajózó ember legszélsőségesebb állóképességi próbája, és az óceáni versenyzés legkeményebb fajtája.



Fotó: Wikipedia (A verseny Franciaországból indul és keleti irányban kerüli a Földet, így rögtön Afrika után találkozik az üvöltő 40-esekkel, és az üvöltő 50-esekkel, melyek a 40-50 csomós /74km/h - 93km/h/ viharos szeleket jelölik.)

Radics Gyula írását közöljük Alex Thomsonról, az idei Vendée Globe egyik esélyeséről.



Úgy gondolom, őt nem kell itthon bemutatni. Mindenki ismeri, aki követi a VG (Vendée Globe) versenyeket, sőt szerintem ő itthon az abszolút kedvenc. Lehet mondani, hogy van magyar rajongótábora. Én azért megpróbálok róla pár olyan infót hozni, melyek érdekesek lehetnek akár egy rajongónak is.



Fotó: GettyImages



Véleményem szerint a sikerének egyik kulcsa az a tökéletes PR ami mögötte van. Rengeteg dologgal támogatták Alex hírnevét a világban, de ami szerintem a csúcs az a 3 videó melyben 007 ügynöknek öltözve kaszkadőrködött a hajón. Nem dublőr ugrott be, ő volt mindhárom filmben Biztos mindenki tudja, Mast Walk, Keel Walk, Sky Walk. Kihagyhatatlanul látványos videók.

Mercedes-Benz | HUGO BOSS The SkyWalk by Alex Thomson Altos voos também são com a Mercedes-Benz. SkyWalk by Alex Thomson

The Mast Walk by Alex Thomson Solo round the world yachtsman Alex Thomson performs a daring feat on board his high-speed yacht, HUGO BOSS. Thomson climbs up the 30-metre high mast of the ...

The Keel Walk by Alex Thomson / Hugo Boss A video of racing skipper Alex Thomson performing the "keel walk" on his racing yacht on a windy day in the Solent on the south coast of the UK

Alex Észak-Wales szülötte, sajnos nincs info mikor találkozott először a vitorlázással, viszont azt lehet tudni, hogy fiatalon jelentős vitorlázói tapasztalatot szerzett a Földközi-tengeren, charteres kapitányként (nyaraló hajók kapitánya).



Fotó: GettyImages



Első jelentős eredményét 25 évesen szerezte a Clipper Round the World Race 1999 évi összetett győztes skippereként. Az a verseny melyet Sir Robin Knox-Jhonston szervez és irányít a Föld körül, több megállóval és amatőr legénységgel, akik profi felkészítésen vesznek részt. Bejutni csak komoly nevezési díjjal lehet, kis túlzással bárkinek. Viszont a skipper az minden hajón egy fizetett profi skipper.



A sikert követően aztán Alex több rekordkísérlete is sikeres lett. 2003-ban elindult egy nagyon hosszú kaland és partnerség a Hugo Boss-szal! Ugyanebben az évben Imoca osztályban elindult a TJV (Transat Jacques Vabre - Transzatlanti verseny Franciaország és Brazilia között) versenyen Roland Jourdain francia skipper oldalán.

Vendée Globe Southern Ocean HUGO BOSS -* credit : Marine Nationale / TF1 / Nefertiti Prod Alex Thomson has just passed north of the Kerguelen Islands, a remote archipelago of islands in the southern Indian Ocean, known as the desolate islands, and...



A franciák úgy tartják, hogy Roland vezette be az Imoca világába, tőle tanulta Alex az első jelentős lépéseket. Rögtön egy 2. hellyel kezdtek Rolanddal. Rá egy évre elindult a VG2004 versenyen, de sajnos feladni kényszerült. 2006-ban a Velux 5 versenyen (több megállós földkörüli verseny, a BOC utóda) hajója olyan sérülést szenvedett az Indiai-óceánon, hogy egy mentőcsapat mentette ki Alexet, de a hajót ott hagyták a semmi közepén. (2016-ban tálalta meg egy természetvédelmi expedíció Patagónia érintetlen öblének szárazföldjén!)



2007-ben 2. helyen ért be a Barcelona World Race (BWR) versenyen. 2008-ban elindult másodszor is a VG-n, de azt is feladni kényszerült a hajó meghibásodása miatt. 2011-ben a BWR-n újból a 2. helyet szerezte meg. Ezt követően a VG2012 versenyen nagy szenvedések és barkácsolások árán behozta a hajót a 3. helyen.



Megtört az átok, megvan az első körbeérés szólóban, ráadásul egy dobogós helyezéssel. Meglett a kitartó és elszánt munka eredménye.



2015 év elején a régi hajóval indult a BWR-n, de a versenyt feladni kényszerült az élről. Majd a TJV-n, az akkori új hajójával szinte a vízre tétel után azonnal elindult. A hajó jól haladt, de a portugál partoknál Alexet és co-skipperrét ki kellett menteni a vízből, miután felborultak az új foilos (stabilizáló szárny) hajóval.



Fotó: GettyImages



A csapat épphogy végzett a hajó építésével, máris kezdhette szinte újra az alapoktól, de nyilván akkor már "faragtak" is rajta egy picit. Az újraindulást követően már óvatosabbak voltak és inkább egyéni tesztelésekkel konfigurálták a hajót, ezt követően indult Alex a VG előtti utolsó nagy versenyen, a New York - Vendee transzatlantin.



Ezen a versenyen szinte végig vezetett, de a francia partokhoz közeledve elkapta a gyorsaság élménye és túltolta. Két francia hajó is alá vágott rövidebb takkon (két forduló közötti csapás). A 2016-os Vendée Globe-ra egyértelműen övé volt a legfejlettebb és leggyorsabb hajó.



Nem hivatalos információk alapján, extrán könnyített volt az akkori Hugo Boss, melyen több innovációs újdonság is debütált, de a csapat igyekezett jól eldugni a világ elől.



A versenyen ő volt a leggyorsabb, de a Dél-Atlanti óceán vizein az egyik foil megsérült, idegen tárggyal ütközött, legalábbis ez volt a hivatalos közlemény. Nagy küzdelemben, de végül "csak" a 2. helyen ért be, óriási párharcban Armel Le Cleac'h-al.



Már a célban megígérte, hogy visszatér 4 év múlva. Lehetett tudni, hogy csapata új hajót tervez, amellyel a VG2020 megnyerése a cél. Azért a biztonság kedvéért a régi hajóval még gyorsan megdöntötte a 24 órás rekordot. Egy napon belül 536,8 tengeri mérföldet (993 km. 41km/h átlag sebesség) tett meg egytesű hajójával.



Fotó: GettyImages



Az utolsó versenye azzal a hajóval a 2018-as Route du Rhum volt, melyet szintén végig vezetett, már-már túlzott önbizalommal. Amikor a célhoz közelítve, a Francia Antillák partjaira ráfordulva pihent egy utolsót a cél előtt, közben a hajója felmászott egy lapos sziklára Alex elmondása szerint a riasztó rendszer, mely zátony veszelynél jelez túl halkra volt állítva és későn ébredt rá, így már nem tudta elkerülni az ütközést.



Ritka szerencsétlen szituáció,főleg egy profi esetében egy ilyen bealvást, de hát ő is csak ember. A versenyen, ahol életében először nyerhetett volna az Imoca osztályban, elaludt.



A hajót csak motor használatával tudta a szikláról lecsúsztatni, emiatt kizárták a versenyből.



Az új hajó, melyet Alex a nyilatkozataiban nagyon innovatívnak harangozott be, egy teljesen új terv, melyet Alex csapattársa, Pete Hobson elképzeléseinek közreműködésével valósítottak meg. A hajó több eleme, egyedi megoldásai, számtalan soha nem látott újdonságot vonultat fel.



Egy nagyon mélyre helyezett és teljesen zárt cockpit (kormányállás), melyet egybefüggő napelem kollektorok fednek. Óriási méretű ívelt foilok, melyeket fel lehet húzni teljesen. Markánsan letört felső élű orrész, süllyesztett árboc, fedélzeti kamerák tömkelege, hogy csak a leginkább szembetűnő dolgokat említsük. Az új Hugo Boss hajó már első képeivel óriási sikert ért el. Aztán a videó premiert látva mindenkinek leesett az álla.



Alex Thomson új hajója az egytestű hajók új sebességdimenziója, 40 csomós (74km/h) csúcssebességgel.



Hugo Boss adatok:



Hossz: 16 méter hosszú

Tömeg: 7,6 tonna

Árboc magassága: 29 méter

Csúcssebesség: 40 csomó (74km/h)

Tervezés és megépítése: 26 hónap

Érték: 5,5 millió font (2,2 Mrd forint)





Alex Thomson bombaformában van, a hajója pedig a létező legújabb fejlesztésekkel lett felvértezve. Minden adott tehát a 2020-as Vendée Globe győzelemhez. Már csak az fontos, hogy az extrém helyzeteket is bevállaló Alex ne kockáztasson túl sokat.



Azt az ő vitorlázó karrierje is mutatja, hogy használhatjuk a top high-tech megoldásokat, de a régi mondás igaz maradt:



„A víz az úr”



Borítókép: facebook/Alex Thomson Racing

Forrás: Radics Gyula, Wikipedia