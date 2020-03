Műtét és több hónapos rehabilitáció vár Vörös Virágra, aki a síugró világkupa-sorozat lillehammeri állomásán a hétfői edzésen bukott és megsérült.

A Magyar Sí Szövetség szombati tájékoztatása szerint a 19 éves versenyző térdében keresztszalag-szakadást, valamint meniszkusz-sérülést állapítottak meg az orvosok a Sportkórházban.



"Sajnos az MRI kimutatta, hogy ismét elszakadt a keresztszalagom, egy kis porcleválás is van. Szóval műtét és hosszú rehabilitáció vár rám" - mondta Vörös Virág, hozzátéve, hogy hat-nyolc hónapos kényszerpihenővel számol.



A hétfői edzésen az első ugrásnál sérült meg, miután megbillent a levegőben és a talajfogáskor bukott. A három évvel ezelőtt, ugyancsak keresztszalag-szakadás miatt műtött bal térdét fájlalta, és miután nem tudott lábra állni, hordágyon vitték le a pályáról. Több vizsgálatot is elvégeztek rajta az egyik norvég kórházban, ahol a szakemberek kizárták a törést, és a leletek alapján keresztszalag-lazulást diagnosztizáltak. Budapesten a hét második felében folytatódtak vizsgálatok, melyek kedvezőtlenebb eredményeket hoztak.



Vörös Virág eddigi legeredményesebb szezonját produkálta idén. Több alkalommal is vk-pontot szerzett, és mivel a koronavírus-járvány miatt törölték a további világkupa-versenyeket, eldőlt, hogy 12 pontjával a 42. helyen végzett.

Borítókép: Facebook/VörösVirág