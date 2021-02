Az osztrák Vincent Kriechmayr mindössze egyetlen századmásodperccel nyerte meg a férfiak vasárnapi lesiklóversenyét az olaszországi Cortina d'Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokságon.

A vb-történelem legszorosabb diadalát arató, 29 éves győztes duplázott, ugyanis csütörtökön ő ünnepelhetett a szuperóriás-műlesiklás után is. Erre korábban csak a szintén osztrák Hermann Maier (1999) és az amerikai Bode Miller (2005) volt képes.

