A váltóval olimpiai bajnok Burján Csaba is lehetőséget kap jövő héten a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának utolsó, dordrechti állomásán.

Telegdi Attila, a gyorsasági szakág sportigazgatója vasárnap az MTI-nek elárulta a debreceni vk-viadalt követően, hogy szeretnék kipróbálni a hollandiai vk-záráson a rutinos versenyzőt, aki a phjongcshangi játékokon még állandó tagja volt a stafétának, amely aztán sporttörténemet írva megszerezte Magyarország első téli olimpiai aranyérmét. Burján a vk-idényt megelőző válogatókon nyújtott gyengébb teljesítménye miatt maradt ki a magyar csapatból, és azt a Varnyú Alexet váltja, aki a hazai vk-állomásra került be és végül a férfi váltóverseny negyeddöntőjében szerepelt. A sportvezető arról is beszélt, hogy Nógrádi Bence nem véletlenül kapja meg a lehetőséget rendszeresen az ötkarikás bajnok férfi váltó negyedik tagjaként a legfontosabb futamokban, ugyanis rendkívül gyors lábú versenyző, akinek azonban még sok tapasztalatot kell gyűjtenie. Ennek kapcsán azt is megjegyezte, hogy Dordrechtben azokban a számokban, amelyekben biztosra vehető a maximális három kvóta, lehetőséget kaphatnak a fiatalok, hogy további tapasztalatokra tegyenek szert.

A magyarok három éremmel zárták a vk debreceni állomását, mert a férfi váltó harmadik helye mellett szombaton 500 méteren Liu Shaolin győzött öccse, Liu Shaoang előtt. A jövő évi, pekingi ötkarikás játékokra 1500 méteren 36 férfi és női versenyző jut ki, 500-on és 1000 méteren 32-32, a váltókban pedig nyolc-nyolc. A négy vk-versenyből a három legjobb eredményt számolják. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb 12 között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni kvótát szerezzen.

Peking és Nagoja után a harmadik állomásnak Debrecen adott otthont, majd jövő héten a hollandiai Dordrechtben zárul a vk-sorozat.

