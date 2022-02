Már két nappal a megnyitó előtt, szerdán megkezdődnek a küzdelmek a pekingi téli olimpián, a magyarok az első teljes versenynapon, szombaton mutatkoznak majd be.

Az első sportág, amelynek képviselői pályára lépnek, a curling, szerdán a vegyespárosok kezdik el a versenyüket a selejtezővel. A szám küzdelmei csütörtökön folytatódnak, s ekkor már a női jégkorongozók is jégre lépnek, valamint síakrobatikában is elrajtol a mogul szám.



Pénteken, a magyar idő szerint 13 órakor kezdődő megnyitó előtt curling, női hoki és műkorcsolya szerepel a programban, majd szombaton már nagyüzem lesz Pekingben.



Ezen a napon hat számban már győztest hirdetnek, köztük a rövidpályás gyorskorcsolyázók 2000 méteres vegyesváltó számában, amelyben a magyarok is érdekeltek lesznek. Emellett megkezdődnek a női 500 méter és a férfi 1000 méter küzdelmei, amelyekben összesen öt magyarnak - Jászapáti Petrának, Kónya Zsófiának, illetve Krueger John-Henrynek, Liu Shaoangnak és Liu Shaolin Sándornak - lehet szorítani.

A téli olimpia február 20-ig tart.

