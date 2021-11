A Jamaicai Bobszövetség (JBSF) gyűjtést szervez két egyszemélyes és egy négyszemélyes bob vásárlására, hogy versenyzői ismét rajthoz állhassanak a téli olimpián.

A vasárnap közzétett videóban Chris Stokes, a JBSF elnöke elmondja, hogy a jamaicai csapat a februári, pekingi téli játékokra készül, ehhez szüksége van megfelelő eszközökre, amellyel a versenyzők képességeiknek megfelelően tudnak majd teljesíteni.



A 2018-as téli olimpiára párosban kijutottak az ország első női bobosai, Jazmine Fenlator-Victorian és Carrie Russell képviselhette a trópusi országot Phjongcshangban, emellett egy szkeleton-versenyzőnek is sikerült kvalifikálni. A 2022-es játékokon debütál majd a női egyes versenyszám. A bobok megvásárlásához összesen 194 ezer amerikai dollárra van szükség - írta az insidethegames.biz.



"A tavalyi szezonban történelmi érmeket szereztünk női egyesben, és hosszú kihagyás után a férfi négyes csapatunk is visszatért a világkupa-sorozatba" - jelezte a JBSF, amelynek a gyűjtésre nem maradt sok ideje, ugyanis a kvalifikációs időszak január végén zárul.



Chris Stokes tagja volt az első jamaicai bobcsapatnak, amely nagy feltűnést keltett indulásával az 1988-as téli olimpián Calgaryban. A négyesről film is készült "Jég veled!" címmel.

Borítókép: Facebook.com/Jamaican Bobsleigh & Skeleton Federation