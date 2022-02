Liu Shaoang megnyerte vasárnap a férfi rövidpályás gyorskorcsolyázók 500 méteres versenyét a pekingi téli olimpián, ezzel ő lett Magyarország első egyéni aranyérmese a téli játékokon.

A szám világbajnoka - aki a vegyesváltóval és 1000 méteren bronzérmes, 1500 méteren pedig negyedik volt Pekingben - egyedüliként mondhatja el magáról, hogy mindhárom egyéni döntőben érdekelt volt. A fináléban a legelőnyösebb, egyes pályáról rajtolhatott az elődöntőben elért idejének köszönhetően. Innen minden futamát megnyerte ebben a szezonban a sprinttávon.

Az FTC 23 éves gyorskorcsolyázója remekül kapta el a megismételt rajtot, parádés tempóban rótta a köröket, és minden előzési szándékot gond nélkül visszavert - főleg az Európa-bajnok orosz Konsztantyin Ivlijev támadta -, így végül történelmi sikert ért el. Ivlijev lett a második, a kanadai Steven Dubois pedig a harmadik.

"Már előző este, lefekvéskor átgondoltam a futamokat, próbáltam pozitív érzéseket felidézni. Reggel nyugodtan keltem, és úgy ébredtem, hogy olimpiai bajnok leszek" - mondta a négy éve Phjongcshangban a férfi váltóval aranyérmes sztár. - "Belül számítottam rá, de ezt csak magamnak mondogattam, és úgy éreztem magam, mint amikor legutóbb ezen a távon megnyertem a világbajnokságot".

Liu Shaoang - becenevén Ádó - felidézte, hogy nagyon nehezen került ki Pekingbe, hiszen a tervezett elutazás előtt koronavírusos lett, és amikor egy héttel a többiek után megérkezett a kínai fővárosba, kellemetlenül érezte magát, egyedül volt, mert a társai éppen edzésen voltak.



Bánhidi Ákos, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott edző-menedzsere szerint nagyon megérdemelte a csapat, hogy Liu Shaoang személyében legyen olimpiai aranyérmese Pekingben.

"Liu Shaoang volt a legesélyesebb, hogy behúzza ezt az aranyérmet. Nagyon megérdemeltük ezt. Nagyon sokan részesei ennek a történelmi sikernek, nemcsak azok, akik itt vannak Pekingben, hanem azok is, akik most otthon vannak és szurkoltak nekünk. Másodszorra élhettem át ezt az érzést, hogy ez a kis ország a nagy korcsolyázó hatalmakkal szemben is eredményes tud lenni, és fel tud állni a világ tetejére. Nagyszerű érzés, de előtte azért voltak bennünk feszültségek" - mondta Bánhidi.

Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry a negyeddöntőben búcsúzott, előbbi 13., utóbbi 17. lett. A női váltóban a papírformának megfelelően a világ- és Európa-bajnok hollandok diadalmaskodtak. Az aranyérmesek a dobogó tetején az égre nézve és mutatva emlékeztek meg a 2020 júliusában elhunyt világbajnok Lara van Ruijvenről, aki Phjongcshangban még tagja volt a bronzérmes stafétának.

Sílövészetben a norvég Marte Olsbu Röiseland a harmadik, a francia Quentin Fillon Maillet pedig második aranyérmét gyűjtötte be Pekingben az üldözéses verseny megnyerésével. A sífutók férfi váltóversenyében ugyanúgy az oroszok diadalmaskodtak nagy fölénnyel, ahogy egy nappal korábban a nőknél is.

A gyorskorcsolyázóknál női 500 méteren az amerikai Erin Jackson, míg az alpesi sízőknél férfi óriás-műlesiklásban a svájci Marco Odermatt érvényesítette a papírformát, utóbbi számban Kékesi Márton 34. helyen végzett.

Borítókép: MTI