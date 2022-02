Több száz szurkoló, családtagok, barátok és a sajtó munkatársai fogadták pénteken délelőtt a Gyakorló Jégcsarnokban a pekingi téli olimpiáról hazatért rövidpályás gyorskorcsolyázókat.

Már negyed tízkor közel ötvenen, többségükben fiatal lányok gyűltek össze a csarnok előtt, ahol ütemes rockzenével szórakoztatták az egybegyűlteket. A pekingi küldöttséget szállító autóbusz fél 11-kor gördült be a Gyakorló Jégcsarnokhoz, az elsők között Liu Shaoang szállt le a járműről, utolsóként pedig bronzérmével a nyakában Liu Shaolin Sándor.





Közben a csarnokban videofelvételekről újra lejátszották a szép sikereket hozott magyar döntőket, majd 11-től szólították a színpadra a short track válogatott sikeréért dolgozókat, beleértve az itthon maradt technikai személyzet tagjait is. Elsőként Bánhidi Bence sprintedzőt hívták fel a pulputisra, utolsónak pedig Peking legeredményesebb magyar versenyzőjét, az egy arany- és két bronzérmet nyert Liu Shaoangot.



"Győztünk!" - akárcsak négy éve Phjongcshang után, most is így kezdte beszédét Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöke, aki szerint elképesztő, amit a magyar short trackes csapat Pekingben teljesített, de ebben a sikerben a szövetség minden dolgozójának a munkája benne van.





"Bebizonyítottuk, hogy a legnagyobb short trackes nemzetek között vagyunk, és leszünk is, hiszen sok fiatal kezdi már mutogatni az oroszlánkörmeit. Volt ezen az olimpián minden, voltunk a csúcson és a mélyponton, volt összeveszés és összeborulás, de összességében fantasztikus két héten vagyunk túl. Most húsz pontot szereztünk, Milánóban már 25 pont lesz a cél" - jelentette ki a szövetség elnöke.





A férfi 500 méteren arany- és 1000 méteren bronzérmes Liu Shaoang, valamint a harmadik vegyesváltó révén minden idők legjobb téli ötkarikás szereplését produkálta a csapat.

Lévai Ferenc műsorvezető ezután a színpadon sorra interjúvolta meg a versenyzőket. Kónya Zsófia többek között azt mondta, jó döntés volt a részéről, hogy a harmadik olimpiáját is megcélozta, mert most úgy érzi, hogy a váltóban nyert bronzérem karrierje csúcsa.



"Ez minden szenvedést megért" - hangsúlyozta.



Liu Shaolin Sándor megköszönte, hogy milyen sokan kijöttek a csarnokba köszönteni őket.



"Peking számomra egy hullámvasút volt, de a végére a váltó eredményével boldog tudtam lenni" - jelentette ki.



A sort Liu Shaoang zárta, az első magyar egyéni téli olimpiai bajnok azt mondta, nagyon boldog, és korábban ez azért nem látszott rajta, mert már az 500 méter előtt érezte, hogy az az ő napja lesz.





"Most már leesett, mi történt velem. Van még bennem motiváció, hiszen márciusban jön a világbajnokság, és úgy érzem, hogy hosszú út áll még előttem" - fogalmazott a legsikeresebb pekingi magyar versenyző.



A hivatalos ceremónia végén felcsendült a magyar Himnuszt, majd a váltó tagjai közel még egy órán keresztül fogadták a gratulációkat, adták az autogramokat, interjúkat, illetve fényképezkedtek a rajongókkal.

Képek: MTI/Illyés Sándor