A sífutó Kónya Ádám kedden sprintben mutatkozik be a pekingi téli olimpián, és testvérének - egyben edzőjének - elmondása szerint napról napra jobb formában érzi magát.

Kónya Bálint az MTI-nek egy nappal a rajt előtt elmondta: az látszik, hogy testvérén januárban "átment a koronavírus", de amit lehetett, azt megcsinálták az azóta eltelt időben.



"Hétfőn még csináltunk pár sprintet. Gond nélkül felengedik a versenyzőket az olimpiai pályára, mert a hidegben nem kell attól tartani, hogy romlana a hó állapota. Továbbra is cél, hogy Ádám a legjobbak időeredményétől legfeljebb tíz százalékkal maradjon le. Helyezésben nem tudni, hogy ez mire lesz elegendő" - fogalmazott.



A 30 éves Kónya Ádám Phjogcshangban sprintben a 64., 15 kilométeren pedig a 85. helyen végett. Most ezen két számon kívül a tömegrajtos szabadstílusú 50 kilométeren is rajthoz áll.



A többi, keddi versenyszám közül kiemelkedik a férfi alpesi sízők szuperóriás-műlesiklása, ahol a szakági világkupában éllovas norvég Aleksander Aamodt Kilde a csalódást keltő hétfői lesiklás - ötödik lett - után próbálhat meg olimpiai dobogóra állni. Ebben az összetett vk-ban éllovas svájci Marco Odermatt mellett a két osztráknak, Matthias Mayernek és Vincent Kriechmayrnek van a legnagyobb esélye megakadályozni.



Curlingben befejeződik a vegyespárosok küzdelme, a bronzmérkőzésen a svédek a világbajnok britekkel, míg a döntőben százszázalékos olaszok a négy éve bronzérmes norvégokkal csapnak össze.

A gyorskorcsolyázóknál a férfiak 1500 méteres távján avatnak olimpiai bajnokot, hódeszkában két aranyérem talál gazdára - férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás -, síakrobatikában a női big air döntőjét rendezik, míg a szánkósoknál a női egyéni verseny utolsó két futamára kerül sor.



A versenynap tizedik aranyérmét sílövészetben osztják majd ki, ahol a férfiak 20 kilométeres, egyéni indításos viadalában a norvégok és a franciák különversenyébe a svéd Sebastian Samuelsson és az orosz Alekszandr Loginov szólhat bele.



Az éremosztó viadalok mellett női jégkorong csoportmérkőzéseket rendeznek, illetve a férfi műkorcsolyázók bemutatják a rövidprogramjukat a jövő vasárnapi tartó pekingi játékokon.

A pekingi téli olimpia keddi programja (éremosztás 10 számban):



alpesi sí (1):

FÉRFI SZUPERÓRIÁS-MŰLESIKLÁS 4.00

curling (1):

vegyespáros bronzmérkőzés 7.05, DÖNTŐ 13.05

gyorskorcsolya (1):

FÉRFI 1500 M 11.30

hódeszka (2):

férfi és női párhuzamos óriás-műlesiklás selejtező 3.40, és kieséses szakasz, DÖNTŐ 7.30

jégkorong:

nők, csoportmérkőzések:

A csoport: Egyesült Államok-Kanada 5.10, Finnország-Orosz csapat 14.10, B csoport: Japán-Csehország 9.40, Svédország-Dánia 14.10

műkorcsolya:

férfi rövidprogram 2.20

síakrobatika (1):

NŐI BIG AIR DÖNTŐ 3.00

sífutás (2):

férfi és női szabadstílusú egyéni sprint selejtező (Kónya Ádám) 9.00, DÖNTŐ 12.45

sílövészet (1):

FÉRFI 20 KM 9.30

szánkó (1):

NŐI EGYES 3. és 4. FUTAM 12.50

