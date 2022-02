Szoros küzdelemben az osztrákok nyerték meg a síugrók nagysáncon rendezett csapatversenyét a pekingi téli olimpián.

A hétfői viadalon 11 csapat indult és nyolc jutott a második sorozatba a csangcsiakoui síugró központban. Az elsőt követően a szlovénok álltak az élen, őket az osztrákok, és a címvédő norvégok követték 9, illetve 10,9 pont hátránnyal. A sorban ezután a németek, a japánok és a lengyelek következtek.

A második sorozatban az osztrákok előreléptek és végül 8,3 ponttal előzték meg a szlovénokat. A harmadik helyen a németek zártak, a norvégok pedig nyolc tizeddel lecsúsztak a dobogóról.

Reaching new heights!



Austria win the #SkiJumping - men's team #Gold medal, their first gold in this event since 2010!



Congratulations! #Beijing2022 | #StrongerTogether | @Ski_Austria_ pic.twitter.com/4yuuB7U5Ml