Svéd-brit finálét rendeznek a pekingi téli olimpia férfi curlingtornáján.

A világbajnok skandináv négyes végletekig kiélezett küzdelemben 5-3-ra verte a kanadai kvartettet, amelynek a tizedik endben az utolsó kővel esélye volt az extra end kiharcolására, de egyenlítés helyett Svédország szerzett még egy pontot.

