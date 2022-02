Svájci kettős győzelmet hozott az alpesi sízők utolsó egyéni száma, megkoronázva az eddig is kiemelkedő svájci csapatteljesítményt.



Michelle Gisin bombaerős szlalommal védte meg olimpiai bajnoki címét, megelőzve Wendy Holdenert, és a mindkét számban jól teljesítő Federica Brignonét.



A lesiklók Scheyer-Ledecká-Siebenhofer sorrendben várták a szlalomot, közülük a cseh síelt a legjobban a második futamban, 4. helyet szerezve. Mikaela Shiffrin a lesiklás után első számú esélyes volt, fél másodperc volt mindössze a lemaradása Scheyer mögött, de ismét rontott és kiesett a szlalomban.

Az olimpián eddig is jobbára jellemző, napsütésütéses, hideg idő várta mezőnyét a lesiklás előtt. Ami viszont még fontosabb volt, hogy nem fújt szél, így fair versenyre volt kilátás. A női alpesi összetett zárta az alpesi síelés olimpiai programjának egyéni számait. A helyszín a már jól ismert Rock volt délelőtt, amit a szorgosabbak ma már ötödszörre síelhettek a lesikló tűzéssel.

Nem kizárt, hogy az alpesi sí történetének utolsó olimpiai kombinációját láthattuk. A szakág tetszhalott voltát jelzi, hogy a versenyre mindössze 26 síző nevezett be. A technikai sízők közül ehhez képest is meglehetősen kevesen. Ennek egyrészt oka lehetett ugyanaz, mint a férfiaknál, azaz a számban kínálkozó minimális versenylehetőség miatt sokak számára nem volt elegendő lesikló FIS-pontja az induláshoz, másrészt a nők technikai számai már egy hete véget értek, így sokan nem várták meg a mai versenyt. A legjelentősebb ilyen hiányzó Petra Vlhová volt, aki szlalomban szerzett aranyérmét követően hazautazott Liptószentmiklósra. A hírek szerint kisebb sérüléssel bajlódik, és nem szeretné, ha ez a világkupa hajrájában akadályozná.

A délelőtt (nálunk kora hajnal) első sízője Isabella Wright (15.) nagyon elmért kapuval kezdett, nem épp acélos lesiklóidővel kezdődött a nap. Az ausztrál Greta Small (18.) ennek ellenére sem tudott versenyre kelni az amerikaival. Az eddig érkezők közül Katharina Huber (19.) volt a legkevésbé specialistája a lesiklásnak, ennek megfelelően folyamatosan nőtt a hátránya. Nevena Ignjatovic (22.) folyamatosan lecsúszott a leggyorsabbnak számító ívekről, folyamatosan halmozódott hátránya.



Az első igazán kiemelkedő lesikló időt Ester Ledeckától (2.) várhattuk. Ugyan a cseh egy hiba miatt hagyott minimum 5 tizedet a pálya elejében, ezt leszámítva nagyon gyors volt, a szokott, vad sízést láthattuk tőle. A kérdés számára az volt, mennyit tud majd adni Shiffrinéknek a műlesiklás előtt. Ledecká menetének jó értékmérője volt Nicol Delago (9.) menete. Ez alapján az volt látható, hogy a cseh különösen a pálya közepén remekelt. Az olasz tempóban nem tudta elvállalni azt, mint Ledecká.



Michelle Gisin (12.) kivette a pálya elejéből azt, amit Ledecká bennehagyott, viszont utána a pálya eleji csúszó szakasz előtt kövéret fékezett, amivel megindult hátrányának növekedése, de papíron egy másodpercet bármikor le kellett tudnia dolgoznia műlesiklásban a lesiklókkal szemben. A kérdés inkább az volt, hol lesz ez az eredmény a technikai sízők viszonylatában. Keely Cashman (7.) jó íveken, és ehhez képest egész jó sebességgel teljesítette a pályát. A kanyon előtti technikás szakaszon vesztett csak viszonylag sokat.

Mikaela Shiffrin (5.) egy bátorító üzenet kíséretében megkapta márkatársa, Sofia Goggia léceit a lesikláshoz. Úgy tűnt ez szerencsét hoz neki: a pálya elején jól húzta az íveket, és elsősorban csak sebességben maradt el Ledeckától a folytatásban is. Ráadásul a kanyon előtt ő volt az egyik legjobb eddig, fél másodpercen belül tartotta a hátrányt. Lesikló eredménye alapján, ha célba ér szlalomban, akkor toronymagas esélyesnek számított már ekkor. Viszont nála ez utóbbi, a leérés az olimpián nagyobb falatnak tűnz. Összességében viszont Gisin nem véletlenül figyelte kissé komoran az amerikai menetét és konstatálta nem túl boldogan saját, fél másodperces lemaradását az amerikaival szemben

Christine Scheyer (1.) tisztább íven kezdett, mint Ledecká, és bár ezzel szerzett előnyét eladta a fenti tempós szakaszon, a kanyonra szinte egálból fordult be, és gyors csúszásának köszönhetően végül egy századdal át is tudta venni a vezetést. Ramona Siebenhofer (3.) a pálya közepén rendkívül gyorsan síelt, amivel kompenzálni tudta Scheyerhez képest kissé kövérebben húzott íveit. Így alig maradt el honfitársa vezető idejétől. Romane Miradoli (4.) szintén a felső, csúszós szakasszal volt sokáig meccsben az osztrákkal, viszont a kanyon előtt sokat kellett korrigálnia, így a záró csúszó szakaszt már jelentős sebességhátránnyal kezdte meg.



Elena Curtoninak nem sokkal a rajt után menet közben kellett visszaszereznie elszabadult botját. Ez ugyan sikerült neki, de egy elmért hupli utáni kapuvétel már nem, azaz kaputévesztés miatt láthattuk a futam első kiesését. A kanadai Roni Remme ugyanott hibázott először, ahol Curtoni, de ő még be tudta fűzni magát. A kanyon előtti meredeken viszont elvesztette uralmát lécei fölött, oldalára billenve csúszott végig a havon. Szerencsére nagy esés így sem volt, egyből felpattant és saját lécei ért le a pályán. Marta Bassino (13.) nem kezdett kimondottan gyorsan, és bár a pálya első felében még faragni is tudott, utána jöttek a kövérebben ívek, így másodperces hátrányba került.

Federica Brignone (8.) épp a pálya első felében volt túlságosan bizonytalan, nagy fékezés miatt lassult le. Ugyan utána gyorsítani tudott, de nyolc tizedes hátrányából már csak egyet tudott faragni a célig. Laura Gauche-nak (17.) kétszer is a kiesés széléről kellett visszahoznia futamát, ezzel együtt bő másfél másodperces hátránya nem is volt olyan sok. Priska Nufer (10.) lécei jól csúsztak a pálya elején, utána viszont akadtak bizonytalanabb pillanatai. Maruša Ferk Saionitól (6.) remek záró szakaszt láthattunk, és odáig sem szerzett veszélyesen nagy hátrányt. Wendy Holdener (11.) jó íveken síelt végig, meccsben volt Shiffirnnel a legjobban sikló műlesikló pozíciójáért. A kanyonban viszont nagyon lelassult, így végül csak Gisin idejét tudta felülmúlni, igaz, csak egy századdal.



A ranglista jelenlévő legjobb húsz sízője után olyanok következtek, akiket világkupán is ritkán láthatunk. Julia Pleskova (14.) volt az egyik kivétel, akinek lemaradása is alig lépte túl az egy másodpercet. A bosnyák Elvedina Muzaferija (20.) is egyre többször bukkan fel a gyorsszámok pontszerzőinek listáján, így viszont számára csalódást keltő volt a 3 másodperc feletti hátrány. Tőle Pleskova-szintű menetet várhattunk volna. Ott volt a rajtlistán még az andorrai Cande Moreno (16.), a kínai Kong Fan-ying (24.), az amerikai Tricia Mangan (20.) és a cseh Tereza Nova (23.) is.

Ezzel a mezőnyt a lesiklás után ugyan a szakág specialistái vezették, de Shiffrin alig fél, illetve Holdener és Gisin egy másodperces lemaradása nem ígért számukra túl sok jót. Egyikőjük egy esetleges éremben reménykedhetett, de ehhez természetesen még Fede’ menetét is ki kellett várni, aki szintén nem túl nagy, 6 tizeedes hátrányban volt a legjobb lesiklókhoz képest.



Délutánra átköltözött a mezőny az Ice River pályára. Nemcsak a pálya, hanem az időjárás is változott: beborult az ég, és gyenge havazás kezdődött. Szerencsére ez a hóesés azért nem volt annyira jelentős, mint a férfi szlalom alatt. A pálya tűzéséért Mikaleala Shiffrin edzője, Michael Day felelt. A tűzés kevésbé volt vérengző, mint egy speciál szlalomban.

Az elsőknek támadnia kellett, hogy esélyük legyen érmekre. Chrisiten Scheyernek (6.) ez még nem igazán sikerült, nagyokat fékezett, lassan menet a pályán. Ester Ledecká (4.) viszont becsülettel támadta a pályát, jóval többet mert elvállalni, mint az osztrák, másodperces előnnyel állt az élre. Ramona Siebenhofer (7.) csupán honfitársával volt versenyben a második helyért. Túlságosan odatette léceit.

Romane Miradoli volt a legbevállalósabb lesikló, fél másodperces hozott hátrányát le tudta faragni Ledeckával szemben. Viszont a sebességet nem tudta végigvinni, kapura lépett. Mikaela Shiffrin számára ezúttal sem bizonyult jó ómennek saját edzője pályája: elrontotta az első vertikális kombinációt. Ott került késésbe, és két kapuval később ennek hatására már ki is esett. Aranyesélyesként rontott, ismét saját edzője pályáján.

Maruša Ferk Saioni (9.) messze síelt a kapuk tövétől, elsősorban a célba érés volt a szeme előtt. Célba érkezve hallhattuk, feltehetőleg most búcsúzott a profi pályafutásától és így búcsúztatták többen is később. Keely Cashman is hibázott ott, ahol Shiffrin, de a kiesés neki pár kapuval később jött el. Federica Brignone (3.) az eddigi legtisztább szlalomfutamot síelte, szépen faragta le hátrányát Ledeckával szemben. A záró szakasz pedig kimondottan jól sikerült számára.



Nicol Delago jóval messzebbről kerülte a kapukat, az első olyan kapunál esett ki, amit közelről vett. Priska Nufer nek is voltak kemény fékezései. Ő eljutott a pálya végéig, a meredek elején viszont kibillent az egyensúlyából, hosszú metereken át csúszott lefelé a lejtőn.

Reálisan nézve két síző volt még hátra, akik síelhettek az aranyért, és összességében az érmekért is: a soron következő két svájci, három tizedes hozott hátrányból. Wendy Holdener (2.) a pálya felénél már előnyben síelt, nem Brignone, ellen, hanem a győzelemért síelt. Agresszív meredekének köszönhetően 8 tizedet vért a teljes verseny alatt Fede’-re. Michelle Gisin (3.) jóval agresszívabb volt, hamar előnybe került. A meredeken pedig megmutatta, bőven lehet még Holdenernél jobban is síelni ott. Hatalmas, másodpercnél nagyobb előnnyel vette át a vezetést, és nyerte az olimpiai aranyat.

Marta Bassino az éremért próbált síelni. Ehhez 1,85-ön belül kellett volna tartania lemaradását. Egyrészt, a szektoridők alapján erre is kis esélye lett volna, másrészt három szektor után ki is esett. Isabella Wright kapura lépett, és így szintén kiesett. Julia Pleskova (10.) egy közepes lesiklás mellé hasonló szlalomot síelt. Cande Moreno (12.) futamairól hasonlót lehetett elmondani, mint az oroszéról, csak mindkét futamban kicsit lassabb volt. Laura Gauche (8.) elrontott lesiklás után a gyorsszámosok közül a második leggyorsabb szlalomot síelte, Ledecká mögött, így végül beverekedte magát a legjobb tízbe. Greta Small (13.) inkább biztosra ment szlalomban, le is ért ennek megfelelően.



Katharina Huber (5.) a lesiklásban jelentős lemaradást gyűjtött össze, ezt viszont jól menedzselte a műlesiklásban. Bátran támadta a kapukat, futama még Holdenernél is jobb volt 2 tizeddel, nem sok hiányzott, hogy Ledeckát is befogja. Ezt követően már nem votlak top10-re veszélyes menetek. Tricia Mangan (11.), két kieső, Elvedina Muzaferija és Nevena Ignjatovic, valamint Tereza Nova (14.) és Kong Fan-ying (15.) rajtoltak még el, de a leérkezők is már messze elmaradtak a legjobbaktól.



Jó volt előzetesbeli megérzésünk Michelle Gisint illetően. Azaz zsinórban a harmadik duplázást láthattuk női kombinációban/alpesi összetettben. Janica Kostelić 2002-es és 2006-os, valamint Maria Höfl-Riesch 2010-es és 2014-es duplázása után ezúttal Michelle Gisin védte meg 2018-as bajnoki címét.



Michelle Gisin említett két olimpiai aranyérme mellett egy bronzérme van, amit egy héttel ezelőtt, szuper-G-ben szerzett. A pekingi olimpián minden számban volt esélye az indulásra, végül lesiklásra nem nevezték csak be. A másik négy szakágban viszont mindig a legjobb tízben végzett. Szlalomban rontott második futammal csúszott le egy éremről, ezt ma csattanós válasszal korrigálta. Lara Gut-Behramival együtt a teljes svájci olimpiai csapat legeredményesebbje Pekingben – mindketten egy-egy arany, illetve bronzérmet szereztek.

Wendy Holdener a szám kétszeres világbajnokaként ezúttal sem tudott egyéni olimpiai bajnoki címet szerezni. Olimpiákról egyébként jelentős éremkollekcióval rendelkezik: 2018-ban műlesiklásban ezüstérmet szerzett, míg kombinációban a mostanihoz képest eggyel hátrébb, bronzérmes pozícióban. Ezt a kollekciót most felcserélte: szlalomban bronz-, kombinációban ezüstérmet nyert. Emellett Pyeongchangban a csapattal aranyérmes lett, és ennek címvédésében minden bizonnyal most is számítani fognak a mezőny egyik legjobb női parallel sízőjére.

A svájci csapat egyébként messze kiemelkedik eredményességben, ami az alpesi síelést illeti: öt különböző sízőjük nyert olimpiai aranyat: Gisin, Gut-Behrami, Suter, Feuz és Odermatt. Gisin, Holdener és Gut pedig további négy érmet gyűjtött még. Így mind aranyérmek, mind érmek számában már biztos a tabella élén végeznek, megelőzve az örök rivális Ausztriát, akik 2 arany- és négy egyéb éremmel rendelkeznek.

Federica Brignone Olaszország első női érmét szerezte a szakágban. Fede’ eredményes VK-sízőként a világversenyeken igen szerencsétlen volt. Kombinációban 2020-ban kis kristálygömböt nyert, és van 5 VK-győzelme is, de eddig világversenyről egy VB 6. hely volt a legjobbja alpesi összetettben.



Ezt múlta most felül egy bronzéremmel. 2018-as óriásban szerzett harmadik helye mellé Pekingben két újabb érmet szerzett: a mai bronzérmet, és a programot nyitó óriásban ezüstöt. Emellett szuper-G-ben is 7. helyen végzett, mindössze szlalomban esett ki, de jó műlesikló formáját már ott is előrevetítette. Utoljára Deborah Compagnoni 1998-ban, Naganóban tudott olaszként női sízőként egy olimpián két érmet szerezni, így újabb összevetésben érte be a korábbi legendás sízőt idén.

