Mikaela Shiffrin győzött a női alpesi sízők világkupa-sorozatának keddi óriás-műlesikló versenyén, Courchevelben.

Az amerikai síző pályafutása 72. vk-diadalát aratta, ebből 14-et ebben a szakágban ért el. Óriás-műlesiklásban az idény eddigi két vk-fordulójában ő bizonyult a legjobbnak.



This is how @MikaelaShiffrin just won four of the seven women's World Cup giant slalom events held in @courchevel #fisalpine pic.twitter.com/BcW6wVrUUv