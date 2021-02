A nőknél az amerikai Mikaela Shiffrin nyerte hétfőn a kombinációt az olaszországi Cortina d'Ampezzóban zajló alpesisí-világbajnokságon.

A kétszeres olimpiai bajnok amerikai szupersztár már a szuperóriás-műlesiklásban megalapozta sikerét, ugyanis a harmadik helyről várta a műlesiklást.



Kedvenc számában aztán közel fél másodpercet vert a második leggyorsabbra, az összetett világkupában éllovas szlovák Petra Vlhovára, így győzelme egy pillanatig sem forgott veszélyben.

Thank you for watching, don't forget to like, subscribe and hit the bell if you want to be kept up to date with all our latest content!Pick your World Champi...