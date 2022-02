Harmincnégy évvel apja diadala után Johannes Strolz is győzött az alpesi sízők férfi kombinációs számában téli olimpián.

Az osztrák síelő a pekingi játékok csütörtöki versenynapján a lesiklást követően a negyedik helyen állt, de hátránya kevesebb mint egy másodperc volt a gyors számokban jeleskedő, a szuperóriás-műlesiklásban bronzérmes Aleksander Aamodt Kilde mögött. Ezt a műlesiklásban könnyedén ledolgozta, sőt, 59 századdal megelőzte a norvég riválisát.



Utána viszont még következtek olyan versenyzők, akiknek valóban a szlalom a specialitásuk. Közülük honfitársa, Marco Schwartz egyáltalán nem érezte a pálya ritmusát, így dobogóra sem került, míg a szám világbajnoka, a négy éve ezüstérmes francia Alexis Pinturault kiesett, ami Strolz diadalát és Kilde ezüstjét eredményezte. A bronzérmet a kanadai James Crawford szerezte meg, aki lesiklásban éppen lecsúszott a dobogóról, míg szuperóriás-műlesiklásban hatodik lett.

Historic!



Hubert and Johannes Strolz: the first-ever father and son Winter Olympic #Gold medallists combo in an individual event!



In the exact same event, 34 years apart! pic.twitter.com/Fjhx95nBmG