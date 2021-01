A többszörös magyar bajnok atléta, Petráhn Barbara lett a Magyar Sí Szövetség új főtitkára.

A szövetség keddi tájékoztatása szerint a sportszakember az Egyesült Államokban nemzetközi üzleti tanulmányok és menedzsment szakon szerzett diplomát, és atlétika edzői képesítésre tett szert a Testnevelési Egyetemen. A Győri Atlétikai Clubnál hét évig az operatív működésért felelt, emellett hazai sportversenyeket koordinált és szervezett, a 2017-es győri nyári EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) atlétikai versenyigazgatójaként is dolgozott. Atlétikában az Európai Atlétikai Szövetség fejlesztési bizottságának tagja.



Petráhn Barbara sokszoros válogatott és magyar bajnok futó (200 és 400 m), két olimpián is indult.



"Kívülről érkezem a sportágba, ennek van előnye és hátránya is, pozitívum, hogy nincsenek előítéleteim, elképzeléseim azonban igen, amelyeket szeretnék megvalósítani. Legfontosabb a sportág stabilitásának megerősítése és a bizalom visszaépítése" - idézte a szövetség közleménye az új főtitkárt, aki Szentgyörgyi Zoltán munkáját veszi át.

