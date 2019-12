Ahogy arról beszámoltunk, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott tagja, Burján Csaba olimpiai bajnok Kínát sértő magatartása miatt Zhang Jing Lina, a csapat vezetőedzője benyújtotta a lemondását.



A botrány azért robbant ki, mert Burjan Csaba sértő megjegyzéseket tett Kínával kapcsolatban. A válogatott gyorskorcsolyázó nem bírta a várakozást a sanghaji reptéren, ezért az Instagram oldalára azzal a megjegyzéssel posztolt, hogy "F*ckin China". Természetesen a bejegyzés azóta eltűnt.

Zhangot egyszerre sokkolta és felháborította a sértő megjegyzés, ezért benyújtotta lemondását. Példaértékű, ahogy a 46 éves tréner kiállt a sport eszméi mellett, hiszen a sportszerűséget, a tiszteletet nemcsak a sportban, hanem az élet más területén is meg kell adni.



„Nem tudom tolerálni, hogy egy magyar gyorskorcsolyázó, aki ráadásul olimpiai bajnok is, rasszista megjegyzést tegyen Kínára. Felajánlottam a lemondásomat” - nyilatkozta a kínai CGTN televíziós társaságnak az edző.





Burján jócskán megfizetett a meggondolatlan tettéért, ugyanis hazaküldték, így Bánhidi Ákos csapatvezető döntése értelmében a válogatott sportoló nem lép jégre a péntektől vasárnapig tartó sanghaji világkupaversenyen.



„A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége úgy határozott, hogy a csapatvezető kérelmére Burján Csaba ellen fegyelmi eljárást indít. Annak végeredményéről, ahogyan ezúttal is, tájékoztatjuk a közvéleményt. A fegyelmi döntés meghozataláig a MOKSZ nem kíván további nyilatkozatot tenni” – írták a honlapon.



Ugyanakkor a korcsolyázó megbánta tettét és bocsánatot kért a vezetőedzőtől.



Arra a kérdésre, hogy lehetséges-e visszavonni a lemondását, Zhang Jing Lina úgy fogalmazott:



„Kétségtelen, hogy nem engednek távozni, de a jövőm erősen függ attól, hogy a szövetségben hogyan tudják megoldani ezt az incidenst. Tudtommal a MOKSZ elnöke holnap érkezik Sanghajba, hogy nyilvánosan adjon magyarázatot.”

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség elnöksége a válogatott versenyző sportolóhoz méltatlan megnyilvánulásáért elnézést kért. A vezetőedző lemondását nem pedig fogadta el, vele tárgyalásokat kezdeményez.



