A DVTK színeiben versenyez tovább Magyarország egyik legeredményesebb férfi sízője, a miskolci születésű olimpikon, Kékesi Márton, ezzel párhuzamosan pedig újjáalakult a DVTK sí szakosztálya is, amelynek vezetője Prof. Dr. Kékesi Tamás lett.



Kékesi Márton számára egyértelmű volt, hogy melyik sportágat választja gyermekkorában, olyannyira, hogy ez hamarabb eldőlt, minthogy beszélni tudott volna. Édesapjával, aki felnőtt koráig volt edzője, a tudatos felkészülés során viszont nemcsak erre fektették a hangsúlyt.



"Én beleszülettem ebbe a sportágba, nem is volt más választásom. Nagyapám és apukám is versenyzők voltak, majd később edzők, szakosztályvezetők" - kezdte Kékesi Márton.

"Az első méter csúszásom Bánkúton történt, hiszen ez volt a legközelebbi hely és régen nagyon jó telek voltak. Először háti hordozón vittek és úgy síeltem, majd egy 50 centiméterre levágott sível. Nem sokkal ezt követően kiköltöztünk Japánba, ahol nemhogy megállt a sí karrierem, hanem ott indult be igazán. Rohamosan fejlődtem és kijött a tehetségem, a japánok szemében feltűnően jól mentem. Különleges volt a helyzetem, mivel két nyelvet kellett egyszerre tanulnom, hiszen japán oviba jártam. Szoktam mondani, hogy én hamarabb tanultam meg síelni, mint beszélni."

"Miután visszatértünk, az volt filozófiánk, hogy „multi-sportoló” legyek, ezért többféle kiegészítő sportot kipróbáltam, kezdve a windszörftől a mountainbike-on át a teniszig. Nálunk az volt a fontos, hogy meglegyen az élvezet faktor, elkerülve a korai kiégést, ami a mai világban jellemző."

A miskolci síelő szlovákiai versenyeken indult először, majd 12 évesen már serdülő bajnokként, a magyar válogatottban kapott helyet. Ifjúsági korában beválogatták a FIS nemzetközi edző- és versenyprogramjába, ami 4 éven át biztosított külföldi felkészülést olasz edzőkkel, ez két U18-as világbajnoki címben csúcsosodott ki.





Kékesi Márton 25 éves korára öt felnőtt világbajnokságon és egy olimpián indult. Ő lett az első magyar sportoló, aki minden alpesi számban indult olimpián (2018 Pjongcsang) és világbajnokságon (2017 St. Moritz) is.

Dél-Koreában 2018-ban szlalomban az igazán előkelő 30. helyen zárt az ötkarikás játékokon, míg a legutóbbi 2021-es alpesi sí világbajnokságon szintén ebben a számban a 25. lett Cortina d’Ampezzoban.

Utóbbi azért is különleges teljesítmény, mert egy súlyos térdsérülés és műtét miatt az előző évet ki kellett hagynia.





Kékesi Mártont számtalan dolog köti Diósgyőrhöz

"Úgy érezem, hogy bennem még sok lehetőség van, sokat tudok fejlődni. Szükségem van egy olyan háttérre, amely bízik bennem, és egy csapatra, akikkel fejleszteni tudom ezt a jól megalapozott sportkarriert. A DVTK-tól kaptam egy ilyen szellemű ajánlatot, amit elfogadtam. Miskolcon születtem, a Diósgyőri Gimnáziumba jártam és sok minden köt a városhoz. Mindig is arról álmodtam, hogy egyszer diósgyőri sportoló lehetek."

KEKESI MARTON CORTINA 2021 SL 2nd Run FIS World Championships Cortina d' Ampezzo 2021.02.21.



Nem akármilyen szezon áll a DVTK új igazolása előtt. Olimpiát rendeznek 2022 februárjában, Pekingben, ahová mindenképpen kiszeretne jutni a tavalyelőtti sérüléséből teljesen felépülve.



"Az idei szezonra az olimpiai kvalifikáció a cél, az, hogy megszerezzem az egyetlen magyar férfi kvótát. Erre van néhány esélyes - és különlegesen jó lehetőségekkel élő - rivális. Az egyik legküzdelmesebb olimpiai kvalifikáció lesz ez, amiben a DVTK nagyban tud segíteni. A 2019-es keresztszalag szakadásom a múlté, már teljes értékű vagyok. Rengeteg munkát fektettem a rehabilitációba, ami során nagyon jó szakemberekkel dolgoztam."





Kékesi Márton elmondta, hogy a FIS-pontok alapján lehetséges kvótát szerezni - amely téren összességében jól áll - viszont ennek hátránya, hogy nem mindenki ugyanazon a verseny vesz részt. Szoros állás esetén a „szétlövéses” versenyformátum szokott érvényesülni. Ez megvalósulhat versenyszituáció vagy időméréses edzés során, amik mindkét esetben többnaposak.

Forrás és képek: dvtk.hu