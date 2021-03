A Skihungary.hu írását változtatás nélkül közöljük.

Pónya Sára olimpiai kvótát érő teljesítménnyel zárta az északisí-vb 10 km-s szabadstílusú sífutó számát.



Versenyzőnk a sikeres szereplését edzőjének, Szőcs Emőkének köszönte meg:

" A verseny nagyon-nagyon kemény volt, szerintem az egyik legnehezebb az elmúlt pár évből. Sokak szerint az egyik legnehezebb pálya is. Úgy érzem, keményen megküzdöttünk ezért az eredményért, és borzasztóan boldog vagyok, hogy sikerült ezt megfutnom a múltkori 1 ponttal való lemaradásom után. Köszönöm az edzőmnek, Szőcs Emőkének a sok támogatást! Az ő edzéstervével készülünk évek óta, ő waxolt nekem, és mentálisan is támogatott mindvégig. Ő ment ki ma hamarabb a pályára a léceimet letesztelni, majd lewaxolta. Minden energiáját belefekteti évek óta a mi eredményességünkbe, és ennek köszönhetően született ma meg ez az eredmény."

Szőcs Emőke a kulisszák mögé is bepillantást engedett nyerni nyilatkozatában:

"Sajnáltam, hogy a kvalifikációs versenyen nem lett meg a 300 pont, de a 10-ik hely elérésével kinyílt egy másik ajtó, egy új lehetőséget kaptunk. Egyik szemem sírt, a másik nevetett. Szerettem volna, ha Sára a junior biatlon VB-n minden versenyszámban rajthoz tud állni, ugyanakkor örültem annak, hogy a sífutó VB-n tovább versenyezhet, és a világ legjobb sífutó női között fog rajthoz állni. Kellett ez a tapasztalat neki, látni kell a legjobbakat, hogy tudja, hova akar eljutni. Nehéz időszak van mögötte, a térd sérülése nagyon rosszkor jött, ami aggodalomra adott okot. Ami ma őt előre vitte, az a hatalmas küzdeni tudás, a belső akarat, és a hosszú nyár munkája. Azt hiszem, mi itt körülötte csak a hab voltunk a tortán. Nyilván én is mindent mentettem, ami az edzői oldalt illeti. Vasárnap jöttünk vissza Obertilliachból, újra be akkreditáltunk, és ismét a sífutó VB ritmusát igyekeztünk felvenni. Tegnap és ma is a sí és wax tesztelés volt számomra nagyon fontos. Sárának a pálya elemzése. A pályán volt jég, latyak, árnyék és napsütés, szóval fejtörést okozott mind a sí választás, mind a wax választás. De azt mondhatom, hogy végül jó döntéseket hoztam, és jó siket tudtam Sára lába alá adni. Szóval boldogok vagyunk, nagyon örülünk az eredménynek."

Borítókép és forrás: skihungary.hu