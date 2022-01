Az éremszerzési esélyek miatt védettséget élvező Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry és Jászapáti Petra mellett Nógrádi Bence, Varnyú Alex és Kónya Zsófia került a februári, pekingi téli olimpián szereplő magyar rövidpályás gyorskorcsolya csapatba.

Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöke és Bánhidi Ákos, a válogatott edző-menedzsere csütörtökön hirdette ki az utazók névsorát.

Az elnök elmondta, hogy 10-15 olimpiai pont megszerzését remélik, ugyanakkor a sportág jellegéből fakadóan nagy a bizonytalanság, a koronavírus-járvány miatt pedig most ez fokozottan érvényes.



"A rövidpályás gyorskorcsolya az egyetlen éremesélyes sportágunk a téli olimpián. Ez a 10-15 pont akár 20 is lehet. Ami realitás: nagyon jó csapatunk van. A legjobbak közé tartozunk, minden számban éremeséllyel" - fogalmazott Kósa Lajos.



Bánhidi Ákos kiemelte: miután a nemzetközi szövetség (ISU) ranglistája alapján a magyaroktól öt férfi és két nő szerzett indulási jogot, a Liu fivérek és Krueger mellé két férfi, Jászapáti Petra mellé pedig egy női versenyzőt kellett találniuk. Az nem volt kérdés, hogy kvalitásuk alapján a kiemelt négy versenyzőnek nem kellett válogatóznia.



Amint jelezte, a férfiaknál a váltóba kerestek embert, ezért azt vizsgálták, hogy kikkel tud a leghatékonyabban versenyezni az 5000 méteres staféta. Nógrádira és Varnyúra a hazai válogatók, a világkupa-sorozat és a szubjektív edzői vélemények alapján esett a választás.



A nőknél a hiányzó egy versenyzővel szeretnék elérni, hogy a 2000 méteres vegyes váltó stabilan fusson, és komoly esélye legyen az éremszerzésre, hiszen az olimpián most debütáló számban a világkupa-sorozatban harmadik lett a magyar négyes. Szintén kielemezve az elért eredményeket, Kónya Zsófia lett tagja az utazó keretnek.



"Sajnos a női váltó nem jutott ki Pekingbe, ennek sok oka volt. A két szabad férfi helyre sokan pályáztak, és nagyon nehéz volt dönteni. Nem ez a kedvenc pillanatom az edzői pályafutásomban, de dönteni kellett" - mondta Bánhidi.

"Mint mindig, én most is tartózkodom az elvárások megfogalmazásától. Az olimpia olyan speciális verseny, hogy nincs főpróbája, ott és akkor kell lefutni. Fejben dől el, minden egyéni számban körülbelül 15-en esélyesek. Nekem az a feladatom, hogy a versenyzők mentálisan és fizikálisan a topon legyenek".



A férfiaknál itthon maradó tartalék Tiborcz Dániel, míg a nőknél Sziliczei-Német Rebeka utazó tartalék. Utóbbi sérülés vagy betegség esetén ugorhat be, a kínai fővárosban a szigorú Covid-szabályok miatt nem készülhet és lakhat a többiekkel.



Az olimpián a három egyéni számban - 500, 1000, 1500 méter - a két Liu testvér és Krueger, valamint a két női versenyző, Jászapáti és Kónya szerepel. Váltóban csak a férfiak érdekeltek, méghozzá címvédőként, ugyanakkor a női staféta három olimpiai szereplés után lemaradt Pekingről. A két-két férfi és női korcsolyázót felvonultató vegyes váltóban a két magyar női versenyző helye biztos, ugyanakkor az öt férfi indulót lehet a verseny alatt cserélni.



A két Liu testvér - túl azon, hogy 2018-ban részesei voltak Magyarország történelmi, első téli olimpiai aranyérmének - világ- és Európa-bajnokok is. Az elmúlt világkupa-sorozatban Liu Shaolin megnyerte az 500 métert, míg testvére - aki az első összetett világbajnoka Magyarországnak - negyedik lett.



A pittsburgh-i születésű Krueger négy évvel ezelőtt még amerikai színekben lett olimpiai ezüstérmes 1000 méteren, majd a magyar válogatott tagjaként vb- és Európa-bajnoki ezüstérmes lett. A legutóbbi vk-ban 1000 méteren volt a legjobb, ötödik lett.



A szegedi Jászapáti Petra az első magyar női rövidpályás gyorskorcsolyázó, aki vk-versenyt nyert. A Pekingre kvalifikáló vk-sorozatban 500 és 1000 méteren egyaránt 17., a leghosszabb egyéni távon pedig huszadik lett.

A négy kvalifikációs világkupán a magyarok 12 érmet gyűjtöttek.



Négy éve Phjongcshangban a férfi váltó - Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállításban - szerezte meg Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.



Kósa Lajos szót ejtett a többi korcsolyás sportág olimpiai helyzetéről is. Ezek alapján az elnökség elfogadta a műkorcsolya páros Chtchetinina Ioulia és Magyar Márk pekingi indulását, itthoni tartalékuk a Pavlova Maria, Nagy Balázs kettős. Jégtáncban az Ignateva Mariia, Danijil Leonyidovics Szemko duó az ISU-rangsorban az elsőszámú tartalék, és úgy készülnek, hogy visszalépés esetén elindulnak az olimpián.

Magyarország 14 kvótát szerzett a pekingi játékokra.



Jelen állás szerint öt sportágban - alpesisíben, hódeszkában, rövidpályás gyorskorcsolyában, műkorcsolyában és sífutásban - lesz magyar szereplő a kínai fővárosban. Legutóbb Phjongcshangban hat sportágban összesen 19 magyar jutott szóhoz.



A 14-es létszámot legutóbb az 1988-as, calgaryi olimpián nem érte el a magyar küldöttség, akkor mindössze öt magyar téli olimpikon volt.

Borítókép: Facebook.hu/Hunskate