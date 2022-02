Fantasztikusan kezdődött magyar szempontból a pekingi téli olimpia, ugyanis szombaton, az első hivatalos versenynapon bronzérmet nyert a Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Jászapáti Petra, Kónya Zsófia összeállítású rövidpályás gyorskorcsolya vegyes váltó.

A dobogós csapat tagja az amerikai születésű Krueger John-Henry is, aki a negyeddöntőben szerepelt.



Az ötkarikás programban debütáló számot Kína nyerte Olaszország előtt. A negyedik helyen célba érő magyarok a videózásnak köszönhetik a harmadik helyet, mivel a kanadaiakkal összeakadva mindkét váltó embere elesett, a zsűri pedig az észak-amerikait látta szabálytalannak.



"Ez az eredmény tulajdonképpen tükrözte az egész idénybeli teljesítményünket, hiszen a világkupában is harmadikok lettünk. Ugyanakkor ha nem ütnek el bennünket, akkor akár fényesebb is lehetett volna az érem, legalábbis tudtunk volna érte harcolni. Azonban ezen kár rágódni, ilyen a short track. Kimondhatatlanul boldog vagyok és büszke a csapatra!" - mondta az MTI-nek Bánhidi, aki kijelentette, igazi csapatmunka volt ez a bronzérem.



A vegyes váltó küzdelmei előtt rendezték a női 500 és a férfi 1000 méter selejtezőjét. Előbbiben Jászapáti futammásodikként továbbjutott, Kónya viszont harmadikként az idejével éppen lemaradt a negyeddöntős szereplésről, utóbbiban pedig mindhárom magyar induló magabiztosan, elsőként lépett tovább a futamából.



Az első magyar szereplő a hódeszkás Kozuback Kamilla volt, aki egy visszalépés miatt indulhatott slopestyle-ban. A Calgaryban született 17 éves versenyző - akinek édesanyja magyar, édesapja kanadai - beugróként alig tudott gyakorolni a pályán, így 28. lett a selejtezőben. Az első magyar hódeszkás, aki olimpián indult később még félcsőben versenyez.



Az első aranyérmet a norvég Therese Johaug nyerte a mostani játékokon, miután nagy fölénnyel, félpercesnél is tetemesebb különbséggel diadalmaskodott a sífutók 7,5+7,5 kilométeres versenyében. A szombati nap legizgalmasabb eseményén szintén norvég diadal született: rendkívül fordulatos versenyben a norvég négyes nyerte meg a sílövők 4x6 kilométeres vegyes váltók küzdelmét úgy, hogy a rengeteg lövőhiba miatt három büntetőkörre kényszerült. A legjobb három staféta között mindössze 1.5 másodperc döntött.

