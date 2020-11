Eldőlt, hogy mind a négy állomás zárt kapus lesz a síugrók idei Négysáncversenyén.

Hétfőn, a négy helyszín közül utolsóként, a németországi Oberstdorf is jelezte, hogy a járványhelyzet miatt nem enged be nézőket a viadalra.



Az eredeti terv az volt, hogy a december 29-i nyitányt 2500 szurkoló megtekintheti a helyszínen, most azonban ezt felülírták. A pandémia miatt Németországban jelenleg minden sportesemény zárt kapus.



A Négysáncverseny további állomásain, Garmisch-Partenkirchenben (január 1.), Innsbruckban (január 3.) és Bischofshofenben (január 6.) már korábban bejelentették, hogy nem lehetnek jelen nézők.



Az elmúlt években a hagyományos viadal összesen mintegy százezer nézőt vonzott.

Borítókép: Facebook.com/ Four Hills Tournament