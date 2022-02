Demonstráló dél-koreaiak széttéptek pénteken egy kínai zászlót Kína szöuli nagykövetségének közelében, tiltakozásul az ellen, hogy szerintük részrehajlóan ítélkeztek a bírák a dél-koreai rövidpályás gyorskorcsolyázókkal szemben a pekingi téli olimpián.

Az Igaz Emberek elnevezésű civil szerveződés tagjai azt követelték, Kína kérjen bocsánatot amiatt, hogy az olimpián "részrehajló" volt a bíráskodás.



A demonstráción résztvevő egyik nő elmondta, korábban ő maga is arra készült, hogy sportoló lesz, és meggyőződése szerint az igazságtalan bíráskodás fiatal versenyzők álmait törheti össze. Bírálta továbbá a dél-koreai kormányt amiatt, hogy egy szóval sem tiltakozik Kínánál az olimpián történt eset miatt.



Protesters tear up Chinese flag during rally in Seoul over Olympic refereeing https://t.co/LtO1z9fy54