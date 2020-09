A koronavírus-járvány miatt elhalasztják a jövő januárra tervezett téli Universiadét, amelynek Luzern adott volna otthont.

A Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) a svájci szervezőkkel egyeztetve döntött arról, hogy a multisport eseményt a január 21-31-re kiírt időpontban nem bonyolítják le. A következő két hónapban határoznak az új időpontról.



"Négyéves előkészület után fájdalmas egy ilyen döntést meghozni, de a résztvevők egészsége a legfontosabb szempont" - nyilatkozott Guido Graf, a szervezőbizottság elnöke.

No Winter Universiade next January The Lucerne 2021 Winter Universiade will not take place in January 2021 as planned. Further information on this decision and a possible postponement can be found in the media release: https://t.co/KS4Vq614Ji#Lucerne2021 @FISU pic.twitter.com/dqp4b97cX5