Az alpesi síző Kékesi Márton élvezni szeretné, hogy Pekingben ismét olimpián indulhat.

A DVTK versenyzője az MTI-nek kedden elmondta, a műlesiklás és az óriás-műlesiklás közül előbbi az erősebb száma, ám abban - ahogy fogalmazott - nagyobb a hibaszázalék, ezért ott óvatosabb lesz.

"Az óriás-műlesiklásban viszont úgy megyek majd, hogy +minden, ami kijön+ a futamon belőlem, és meglátjuk, ez mire lesz elegendő" - mondta Kékesi, aki hétfőn érkezett meg a helyszínre.



"Most feltérképezzük a terepet, a pályákat, a felvonókat, és kedden megyünk pár szabadpályát, kipróbáljuk a havat".



A 26 éves síző négy éve Phjongcshangban műlesiklásban 30. volt, és most úgy érzi, ha sikerül a legjobb formáját hoznia, akkor ennél akár jobb helyezést is el tud érni.

"Százalékosan, időben szeretnék közelebb kerülni a legjobbakhoz. A helyezés sok mindenen múlik, lesznek kiesések, meglepetések" - tette hozzá.



Kékesi hangsúlyozta, hogy méltó módon szeretne szerepelni az olimpián, és ehhez segítség, hogy már az első versenye, a február 13-i óriás-műlesiklás előtt közel két héttel kiutazhatott a helyszínre.

"Így van időm mindenre, hogy komfortosan érezzem magam. Aztán jöhet majd az erősebb számom, a műlesiklás is február 16-án" - mondta.

