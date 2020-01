A férfi és a női váltó is döntőbe jutott a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokság szombati napján.

A női négyes Jászapáti Petra, Lockett Deanna, Bácskai Sára Luca, Kónya Zsófia összeállításban lépett jégre az elődöntőben, és a papírforma szerint a franciákkal kellett megküzdenie a címvédő hollandok mögötti második továbbjutást érő helyért, mert a futam negyedik résztvevője, a cseh kvartett gyengébbnek számított.



A magyarok a rajt után be is álltak a világcsúcstartó hollandok mögé, a csehek pedig már a 3000 méteres táv elején leszakadtak. Még tíz kör sem telt el, amikor a franciák elestek, azaz a továbbjutáshoz már csak arra kellett figyelnie a hazai négyes tagjainak, hogy talpon maradjanak. Az éllovas hollandok a hajrára olyannyira fokozták a tempót, hogy a tavaly bronzérmes magyarok leszakadtak, de így is magabiztosan jutottak döntőbe, mivel a franciáknak esélyük sem volt a felzárkózásra.



"Stabilan, gyakorlatilag billenés nélkül sikerült teljesítenünk az elődöntőt, ugyanakkor picit csalódott vagyok, mert eléggé lemaradtunk a hollandoktól" - értékelte a versenyt Kónya Zsófia.

Bácskai hozzátette, a franciák elesése segített nekik, de vasárnapra taktikailag is előre kell lépniük. Lockett szerint napról napra jobb a kapcsolat a váltótagok között a jégen is, és bár nem kívánt jóslatokba bocsátkozni, nagyon szeretnének érmet nyerni.



"Vasárnap bármi megtörténhet, mi talán most nem hajtottuk ki annyira magunkat, csak arra figyeltünk, hogy ne legyen botlás" - mondta Jászapáti.



Az olimpiai bajnok férfi kvartettből a negyeddöntőhöz hasonlóan Liu Shaolin Sándor maradt ki, így Liu Shaoang mellett Varnyú Alex, illetve az amerikai születésű testvérpár, Krueger John-Henry és Krueger Cole lépett jégre.



A világcsúcstartó, világkupa-győztes, egyúttal címvédő magyar váltó eleinte a harmadik helyen "utazott", először húsz körrel a vége előtt jött fel a továbbjutást jelentő második helyre, de ezt később még visszavette a brit csapat. A magyarok Liu Shaoang révén tíz körrel a vége előtt jöttek fel ismét a második helyre az oroszok mögé.



A fokozódó tempót az ukránok után a szigetországiak sem bírták, így a továbbjutás eldőlt, már csak a futamgyőzelem volt kérdés. A befutó embereknél Liu Shaoang megelőzte Szemjon Jelisztratovot, így a közönség ovációjának közepette elsőként hozta be a magyar váltót.



"Váltóban soha semmi nem biztos, de az elmúlt években elértünk egy olyan magas szintre, hogy azért számítani lehetett a döntőbe jutásunkra. Mi voltunk a legstabilabb csapat, jól kezeltük a jeget és tudtunk energiát spórolni a döntőre is" - mondta Krueger Cole, aki a fináléról azt mondta, agresszív versenyt vár, mert sok jó válogatott van, de bíznak saját képességeikben, mert "vannak még titkos fegyvereik".



Varnyú Alex szerint neki egyszerűbb a dolga, mivel csak a nap végén kell futnia, és bár soha nem beszélnek előzetesen az esélyekről, reméli, ki tudják hozni magukból a maximumot a fináléban is.



Vasárnap az 1000 méter végcsatározásaira, a 3000 méteres szuperdöntőre és a staféták fináléira kerül sor.



A futam után a Liu-testvérek nyilatkoztak a Sport365-nek Sport365-nek:

„Megtisztelő és hihetetlen érzés, hogy így tele van a stadion, hiszen ennyi ember szerintem még nem szurkolt nekünk egy arénában. A verseny fárasztó volt. Ugye volt egy kisebb sérülésem, ami miatt két és fél hetet kihagytam, úgyhogy fizikailag nem érzem még magam a toppon, de volt egy korábbi nyilatkozatom, ahol azt nyilatkoztam, hogy nem fizikailag, hanem inkább tapasztalatból próbálom megoldani a versenyt.” - értékelt az 1500 méter győztese, Liu Shaoang.

„Elég nehéz futamok voltak, de szerencsére tudtuk hozni őket. Nagyon örülök, hogy Ádónak sikerült megnyernie az 1500 métert, nekem pedig az 500 métert. Egy kicsit dühös voltam az 1500 méter után, de nem bánkódtam sokat. Úgy érzem, hogy ha az utolsó két körben még sikerült volna előrébb jönnöm, akkor egy második vagy harmadik helyet megcsíphettem volna. Sajnos nagyobb íven koriztam, mint a többiek és megtört a jég, nem tudtam már úgy bevenni a kanyart, ezért kicsúsztam. Ez eléggé bosszantó volt, de próbáltam fejben összetenni az 500 métert és arra fokuszálni. Ez sikerült is.” - mondta Liu Shaolin Sándor.

