A női és a címvédő férfiváltó is elődöntőbe jutott a debreceni Főnix Csarnokban zajló rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

A tavaly bronzérmes női négyes Jászapáti Petra, Lockett Deanna, Kónya Zsófia, Sziliczei-Német Rebeka összeállításban lépett jégre, azaz az egyéniben is érdekelt Bácskai Sára Luca maradt ki ezúttal. A rajt nagyszerűen sikerült, azonnal élre állt a magyar kvartett, amely olyan tempót diktált, hogy a fehérorosz staféta már a 3000 méteres táv elején lemaradt, de a címvédő hollandok, illetve a németek tartották a lépést. Előbbi rivális féltávnál átvette a vezetést, majd olyannyira fokozta a tempót, hogy meglépett, ugyanakkor a magasabb sebességi fokozat nyomán a magyarok és a németek között is megnőtt a különbség. Ezáltal izgalommentes volt a futam vége, a hollandok és a magyarok is biztosan jutottak az elődöntőbe, de időeredményükkel még a németek is továbbléptek.







"Alapvetően jó futás volt, elégedettek vagyunk, de annyi taktikai hibát elkövettünk, hogy az elején élre álltunk. Ezt a későbbiekben nem szabad megtennünk, mert így az amúgy is kiváló hollandoknak túl sok energiájuk maradt a végére" - értékelt az MTI-nek Jászapáti Petra, aki egyéniben mindhárom távon sikerrel vette a selejtezőt.



A csak váltóban érdekelt Kónya Zsófia azt mondta: erősnek tűnik a mezőny, de bíznak abban, hogy szombaton sikerül bejutniuk a vasárnapi A döntőbe. Hozzátette, bár egész héten jó erőben érezte magát, az utolsó két váltásánál fáradtságot érzett a lábaiban, így a regeneráció fontos lesz.



A negyeddöntő meglepetését az szolgáltatta, hogy a lengyelek egy esés miatt kiestek, ráadásul súlyos szabálytalanság miatt utólag még ki is zárta őket a zsűri.



Az olimpiai bajnok magyar férfi váltóból az Eb negyeddöntőjében csak Liu Shaoang jutott szóhoz, mellette Varnyú Alex, illetve az amerikai születésű testvérpár, Krueger Cole és Krueger John-Henry korcsolyázott, míg Liu Shaolin Sándor pihenőt kapott. Ezzel együtt játszi könnyedséggel léptek tovább a magyarok.



A futam elején negyedikként korcsolyázott a hazai négyes, majd az idősebbik Krueger fivér, Cole megelőzte az ukránokat, akik hamar le is szakadtak a francia, német, magyar trióról. A németek harminc körrel a vége előtt estek, Krueger Cole nem sokkal később az élre tört, majd a franciák is buktak, azaz a magyar kvartett senkitől sem zavartatva, kényelmes tempóban haladva is első lett. Annyi riadalom volt még a futamban, hogy az egyik pályamunkás elesett a bójaigazítás közben, ami majdnem tömegbukáshoz vezetett, de végül nem történt baleset. A második továbbjutó helyért az esések nyomán újra "találkozott" egymással a francia és a német négyes, a célba ugyan előbbi ért hamarabb, csakhogy a zsűri kizárta őket, így végül a németek örülhettek még.



"Jó futamot mentünk annak ellenére is, hogy a végére már elég puha volt a jég, de sokat gyakoroltunk rosszabb minőségű felületen is, így nem volt gondunk, nem esett szét a mozgásunk" - értékelte a váltót Krueger John-Henry, aki először versenyzett magyar színekben.



A szeptemberben elszenvedett lábsérüléséről elmondta, rajtolni még nem tud, ezért most csak a váltóban szerepel, és bár még van két csavar a bal lábában, napról napra jobbnak és erősebbnek érzi magát.



"A közönség már most sok energiát adott. Nyilván amikor külföldön versenyzel, akkor is tudsz meríteni a szurkolásból, de ha a nézők érted szorítanak, veled együtt élik meg a futamokat, abból még többet tudsz profitálni" - tette hozzá az amerikai születésű versenyző, aki először szerepelhet Európa-bajnokságon.



Szombaton az 500 és az 1500 méter versenyeit, illetve a váltók elődöntőit rendezik, vasárnap pedig az 1000 méter végcsatározásaira, a 3000 méteres szuperdöntőre és a staféták fináléira kerül sor.

