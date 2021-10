A várakozásoknak megfelelően a tokióinál szigorúbb intézkedéseket tartalmaz a 2022-es, pekingi téli olimpiára vonatkozó koronavírus-szabályzat, melyet a szervezők hétfőn tettek közzé.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) már szeptemberben jelezte, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja a szervezők koronavírus-járvány miatt meghozott rendelkezéseit, melyek már akkor nyilvánosságra kerültek, most pedig hivatalosan is belefoglalták az ezeket összegző kézikönyvbe.



Eszerint minden akkreditált személynek, így a sportolóknak, a hivatalos kísérőknek, a média képviselőinek és a játékokat segítő személyzetnek is kötelező lesz a napi tesztelés és a maszkviselés.



Az oltás ugyan nem kötelező, de beutazáskor más szabályok vonatkoznak az oltott és az oltatlan érkezőkre, ugyanis akik nem védettek, azoknak 21 napra karanténba kell vonulniuk Pekingben. A külföldieknek legkevesebb két héttel Kínába érkezésük előtt fel kell venniük a koronavírus elleni védőoltást, hogy ezt elkerüljék, ezért több nemzet olimpiai bizottsága is kötelezővé tette az oltást a sportolói számára.



Aki teljesen oltott, Pekingbe érkezésekor "buborékba", azaz zárt rendszerbe kerül, amely lefedi az összes olimpiai területet, beleértve a szállást, az utazást, a verseny- és edzéshelyszíneket, az étkezést, a megnyitó és a záró ünnepséget. A zárt körben a résztvevők csak az olimpiával kapcsolatos helyszínek között mozoghatnak edzések, versenyek és munka céljából.

Egy külön az ötkarikás játékokra szánt szállítási, utaztatási rendszert vezetnek be. A zárt buborék január 23-án áll fel és a paralimpia végéig, március 13-ig működik.



A tokiói olimpia szervezőit nyáron erős kritika érte a karanténhotelekben tapasztalt körülmények miatt, melyekben a pozitív tesztet produkáló személyeket szállásolták el. A kínai házigazdák éppen emiatt belefoglalták a kézikönyvbe az erre vonatkozó speciális előírásokat: a szállodáknak biztosítaniuk kell napi három étkezést, ingyenes internetelérést és angolul beszélő személyzetet, valamint pszichológiai segítségről is gondoskodniuk kell.



A pekingi szervezők súlyos szankciókat alkalmazhatnak a szabályszegőkkel szemben, ilyen lehet a pénzbírság vagy akár az akkreditáció visszavonása is. A sportolóknak - a nyári játékokhoz hasonlóan - a versenyt követő 48 órán belül el kell hagyniuk az országot.



Az már korábban eldőlt, hogy a pandémia miatt külföldi szurkolók nem lehetnek majd ott a létesítményekben, jegyeket kizárólag a kínai anyaországban lakóknak értékesítenek, de a nézőknek is meg kell felelniük a Covid-szabályoknak.

A téli olimpia egészségügyi kézikönyvének második, vélhetően végleges kiadása decemberre várható.

A jövő évi, pekingi játékokat február 4. és 20., míg a téli paralimpiát március 4. és 13. között rendezik.

Borítókép: Twitter.com/Beijing2022