Az osztrák Matthias Mayer nyerte a férfi alpesi sízők világkupa-sorozatának szombati lesikló versenyét, a szakági győztes a svájci Beat Feuz lett, az összetett vk-ban viszont a norvég Aleksander Aamodt Kilde vette át a vezetést.

Kildének az élre álláshoz elegendő volt a második hely is, amelyet - 14 századmásodperccel gyengébb idővel - Mayer mögött szerzett meg hazai terepen, a norvégiai Kvitfjellben. Az összetettben eddig éllovas francia Alexis Pinturault ezúttal pont nélkül maradt, mivel - 2013-as első lesikló versenye óta most először - kiszorult a legjobb harminc közül.

@matthiasmayer_ with his 4th seasonal victory! "Mothl" skis an incredible Downhill and grabs his first victory in Kvitfjell, just 0.14s faster than local hero @AleksanderKilde! #fisalpine pic.twitter.com/21qujN8pik