A norvég és a lengyel ugró az első kísérletre egyaránt 133 méterre repült, előbbi 1,3 ponttal vezetett. A két versenyző másodjára is lemásolta egymást, pontosan 120,5 méterig jutottak, ám ezúttal pontszámban sem volt köztük különbség, így ismét Lindvik diadalmaskodott. Harmadikként a szintén norvég Daniel-Andre Tande végzett, aki a második sorozatban egyedüliként ugrott 130 méter fölé.



Kubacki sem lehet szomorú, ugyanis a legendás sorozat harmadik állomása előtt harmadik helyen állt a címvédő Kobajasi Rjoju és Karl Geiger mögött, hátránya pedig közel tíz pont volt, azonban Innsbruckban előbb a német rontott, majd a második sorozatban a japán is. Geiger csak a 22. helyről várta a második sorozatot, s bár ott javított, így nyolcadikként zárt, az előnyét elvesztette az előző két viadalon bronzérmes Kubackival és a mostanáig negyedik Lindvikkel szemben is. Az eddigi éllovas Kobajasi még rosszabbul járt, mivel az eső és a kavargó szél által nehezített második sorozatban 120 méteres ugrásával csak 14. lett Innsbruckban, így ő esett vissza negyediknek.



A négy síugrót ugyanakkor 14 pontnál is kevesebb választja el egymástól a hétfőn sorra kerülő utolsó, bischofshofeni állomás előtt.

Eredmények:

1. Marius Lindvik (norvég) 253,3 pont (133 m/120,5 m)

2. Dawid Kubacki (lengyel) 252,0 (133/120,5)

3. Daniel-Andre Tande (norvég) 249,3 (126/131)



A Négysáncverseny élcsoportja három állomás után: 1. Kubacki 830,7 pont, 2. Lindvik 821,6, 3. Karl Geiger (német) 817,4, 4. Kobajasi Rjoju (japán) 817,0

A vk állása 10 verseny után (még 20 van hátra): 1. Kobajasi 608 pont, 2. Geiger 539, 3. Stefan Kraft (osztrák) 489

Borítókép: Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images