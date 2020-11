Liu Shaolin Sándor olimpiai bajnok rövidpályás-gyorskorcsolyázó tünetmentesen, de jelentős izomtömegvesztéssel jutott túl a koronavírus-fertőzésen.

"Azt viseltem a legnehezebben, hogy nem mozoghattam, ezt lelkemre kötötték az orvosok. Most már három hete újra edzek, de nagyon gyengének éreztem magam a visszatéréskor, az első két hétben a lányokkal készültem" - mondta az M1 aktuális csatornának a világ- és Európa-bajnok sportoló, aki hozzátette, emiatt egy új alapozás kezdődött, de most már legalább százszázalékosan tréningezhet.



A 24 éves Liu Shaolin arról is beszélt, hogy jó lenne versenyezni, mert az felfrissíti, ezért reménykedik benne, hogy a hollandoknak sikerül összehozni egy nemzetközi viadalt, amely a hazai szövetségtől kapott információ szerint november végén lenne.

Öccse, az olimpiai és Európa-bajnok Liu Shaoang elmondta, minden nap eddzenek, de a gyakorlások nem olyan intenzívek, mint egy normál versenyidőszakban.



A testvérpár mindkét tagja reméli, hogy még idén versenyezhetnek.



Fotó: Fred Lee/Getty Images



"Szinten tartjuk a formát, hogy ha zöld lámpát kapunk, akkor készen álljunk" - jelentette ki a 22-esztendős korcsolyázó, aki elárulta, neki a versenymentes időszak ellenére nincsenek motivációs problémái, és abban bízik, hogy a decemberi országos bajnokságra és a januárra tervezett lengyelországi kontinensviadalra már gond nélkül sor kerül.



"Úgy gondoljuk, aki a mostani időszakot a leghasznosabban tölti, az lépéselőnybe kerül" - fogalmazott az M4 Sporton Bánhidi Ákos csapatmenedzser, aki tanítványairól szólva elmondta, fejben erős sportolók alkotják a csapatot, így "nem kell túl sokat őket támogatni".



A sportvezető szerint ha javul a helyzet, a rövidpályás-gyorskorcsolya más sportágakhoz hasonlóan újraindul, a nemzetközi szövetségnél (ISU) pedig már vannak tervek a buborékos rendszerre. Bánhidi elárulta, ha összejön a hollandiai verseny, akkor valószínűleg kint maradnának, mert jelenleg minden "levegőváltozás" jót tesz.



A sportág hatállomásos világkupa-sorozatának első négy versenyét törölte az ISU, így jelenleg az Eb mellett két európai vk-forduló és a vb szerepel a versenynaptárban. Valamennyi viadalra 2021-ben kerülne sor.

Borítókép: Fred Lee/Getty Images