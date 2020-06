Mint arról korábban beszámoltunk, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott több tagja, így Liu Shaolin Sándor és Jászapáti Petra is balesetet szenvedett a Margitszigeten tartott szerdai kerékpáros edzés során.

A magyar szövetség (MOKSZ) beszámolója szerint "a versenyzők egymás után, az út szélén szabályosan haladtak, amikor velük szemben előzésbe kezdett egy busz, leszorítva ezzel a short trackeseket az útról".



"A baleset során Liu Shaolin Sándor, Jászapáti Petra, Krueger Cole és Oláh Bence bukott - előbbi kettő elég nagyot, így rájuk még vizsgálatok is vártak a Sportkórházban" - olvasható a közleményben, amelyből az is kiderült, sem a férfi váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolin, sem a legjobb női versenyzőnek számító Jászapáti nem szenvedett törést.



"Vannak kisebb zúzódásaink, jegelni kell a kezünket" - mondta az M1 aktuális csatornának Liu Shaolin, aki hozzátette, ők ugyan olcsón megúszták, de a biciklik nem, mindenkinek használhatatlan lett a sporteszköze.



A világ- és Európa-bajnok sportoló úgy emlékezett vissza a történtekre, hogy a szemből érkező busz leszorította őket, szerinte lehetetlen volt elkerülni a balesetet, annyira szűk volt a hely, hogy ott senki nem fért el. Elmondása alapján a mögötte tekerő Jászapáti ütközött a busszal, az esés következtében felborult ő is és az előtte haladó Oláh Bence is, majd Krueger Cole átesett mindhármukon.



"Nagyon para volt a helyzet, nagyon megijedtünk" - fogalmazott Liu Shaolin, aki szerint sokkal komolyabb következményei is lehettek volna a balesetnek, ennek fényében pedig különösen nem érti, hogy a sofőr ki se akart szállni a buszból és azt kérdezte, hogy mit csináltak, normálisak-e, ahelyett hogy az állapotukról érdeklődött volna.

Borítókép: Fred Lee/Getty Images