A férfiaknál mindkét elődöntős magyar, Liu Shaolin Sándor és Krueger John-Henry is bejutott a fináléba 1500 méteren a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

A magyarok közül elsőként Krueger John-Henry lépett jégre: a szombati első elődöntőben az amerikai színekben olimpiai ezüstérmes magyar gyorskorcsolyázó a futam nagy részében a harmadik helyen haladt, négy körrel a vége előtt azonban az élre állt, és nem is engedte ki a kezéből ezt a pozíciót, okos versenyzéssel jutott döntőbe.



A hatszoros Európa-bajnok Liu Shaolin Sándor a második elődöntőbe kapott besorolást. A szám 2019-es Eb-aranyérmese Kruegerhez hasonlóan remek taktikával, jól felépített versenyzéssel, négy körrel a vége előtt az élre állva ugyancsak első helyen kvalifikálta magát a fináléba.



A harmadik magyar indulót, a címvédő Liu Shaoangot szabálytalanság miatt a pénteki selejtezőben kizárták.



A nőknél Kónya Zsófia és Sziliczei-Német Rebeka egyaránt az utolsó elődöntőben szerepelt. A futam első felében a középmezőnyben haladtak, Kónya azonban a negyedik körben elesett. Sziliczei-Német ekkor feljött a második helyre és sokáig ott is korcsolyázott, ám három körrel a vége előtt összeakadt az olasz Arianna Sighellel és ő is elesett. A két magyart végül továbbjuttatták a B döntőbe.



Szombaton mindkét nemnél 500 és 1500 méteren avatnak bajnokot, a program pedig a váltók elődöntőivel zárul. Vasárnap az 1000 méter küzdelmeit, a 3000 méteres szuperdöntőt és a staféták fináléit rendezik a kontinensviadalon.

Borítókép: Adam Nurkiewicz - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images