"Ez mindennapi motivációt jelent a számomra, meg is ígértem magamnak, hogy legkésőbb a 2022-es olimpiai ciklus végéig világbajnok leszek" - jelentette ki Liu Shaoang az MTI-nek a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.

A phjongcshangi téli játékokon győztes magyar váltó tagja kifejtette: a következő idény azért is fontos a számukra, mert nagyon készülnek arra, hogy mind szervezői szinten, mind az eredményességet tekintve sikeres legyen jövő januárban a debreceni Európa-bajnokság.

A következő idénnyel kapcsolatban annyit mondott: nem tudja megígérni, hogy ezentúl minden versenyt megnyernek, hiszen sokszor apróságokon múlik, ki lesz az első vagy második, de azt igen, hogy testvérével, Liu Shaolin Sándorral együtt mindent megtesznek azért, hogy a top 3-ban végezzenek.

Tavaly Liu Shaoang is tagja volt a történelmi tettet végrehajtó, olimpiai bajnoki címet szerző váltónak.

Fotó: Quinn Rooney/Getty Images

Bánhidi Ákos, a válogatott csapatmenedzsere többek között arról beszélt, hogy júliusban olaszországi magaslati edzőtáborozással folytatják a felkészülést az előttük álló szezonra.

"A Phjongcshang utáni szezont követő szünetnek idén mindössze a felét, hat hetet töltöttünk pihenéssel, májustól pedig kemény alapozó edzésekkel készülünk" - árulta el Bánhidi Ákos. Az újságírók által kolléganőjével, Csang Csinggel az év edzőjének megválasztott szakvezető elmondta, hogy a férfi válogatott 11, a női pedig hatfős kerettel kezdte meg a gyakorlást.

"Július végén az olaszországi Courmayeurba utazunk három hétre, ahol a Mont Blanc lábánál 1500 méteren folytatjuk a felkészülést" - tette hozzá.

Az idei, dordrechti Európa-bajnokságon Liu Shaoang és testvére, Liu Shaolin Sándor összetettben az első és a második helyen végeztek.

Fotó: Joosep Martinson - International Skating Union (ISU)/ISU via Getty Images

Bánhidi a következő idényről kifejtette, szeptemberben a Gyakorló Jégcsarnokban rendezendő országos bajnoksággal kezdik a szezont, majd a hat világkupafutam előtt még egy-két nemzetközi versenyen szeretnének rajthoz állni, a szezont pedig a két fő verseny, az itthoni Eb és a világbajnokság fogja zárni.

Hozzátette: Knoch Viktor visszavonulását követően több junior versenyzővel töltötték fel a férfi válogatott keretet, amelyben nincsenek bérelt helyek, mindenki maximalista.

Bánhidi Ákos csapatmenedzser szerint az előző Eb-t nehéz lesz felülmúlni, ugyanakkor azon lesznek, hogy minél több érmet szerezzenek.

Fotó: www.olimpia.hu

"A fiatalok is nagyon erősek, és ott kopogtatnak a válogatott kapuján, de ez a fejlődés mozgatórugója" - állapította meg Bánhidi, aki arról is beszélt, hogy a női vonalon is "bivalyerős" váltó van kialakulóban, amely szerinte már a jövő évben megmutathatja az igazi erejét.

"A legutóbbi Eb-n az összetettben a férfiaknál két magyar állt a dobogó tetején, ezt nehéz lesz felülmúlni, de azon leszünk, hogy a lehető legtöbb értemmel gazdagítsuk magunkat" - fűzte hozzá.

A sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a MOKSZ kibővítette a Porsche Hungáriával 2017 óta érvényben lévő megállapodást, így ezentúl a cég már 15 gépjárművet - köztük egy mikrobuszt - biztosít a szövetség részére, melyből tízet a versenyzők használhatnak, köztük a pontozásos szakág legjobbja, Tóth Ivett is.