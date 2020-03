A lengyel Kamil Stoch nyerte a síugrók világkupa-sorozatának keddi, lillehammeri versenyét.

A győzelem mellett a nap legnagyobb ugrása is a háromszoros olimpiai bajnok versenyző nevéhez fűződött: a második sorozatban 139,5 méterre szállt.



Ziga Jelar és Timi Zajc személyében Stoch mögött két szlovén versenyző végzett másodikként és harmadikként, míg az egy nappal korábban győztes, szintén szlovén Peter Prevc ötödik lett.



Az összetettben vezető osztrák Stefan Kraft ezúttal 17.-ként zárt, de így is növelte előnyét közvetlen üldözőjével szemben, ugyanis a mögötte második német Karl Geiger most 19. lett.

Eredmények:

1. Kamil Stoch (lengyel) 264,3 pont (131,5 m/139,5 m)

2. Ziga Jelar (szlovén) 259,0 (132/137)

3. Timi Zajc (szlovén) 257,6 (139/130)



A vk állása 27 verseny után (még 2 van hátra):

1. Stefan Kraft (osztrák) 1659 pont

2. Karl Geiger (német) 1519

3. Kobajasi Rjoju (japán) 1178

Borítókép: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images