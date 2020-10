Az Eb 5. Loena Hendrickx győzelmével zárult a Budapest Trophy. A magyarok közül Láng Júlia szerepelt a legjobban, aki a rövidprogram után a kűrjében is remekelt, ezzel megőrizve a 4. helyét.



A felnőtt női mezőny produkcióival ért véget az első Budapest Trophy. A műkorcsolya és jégtánc verseny az ISU challenger sorozatának a része. Az október 15. és 17. között megrendezésre kerülő viadalon 18 ország több, mint 60 versenyzője indult el.



A női mezőny tagjai csütörtökön mérték össze először tudásukat.

A rövidprogramban Loena Hendrickx bizonyult a legjobbnak, aki másfél év után tért vissza a jégre. A belga versenyző teljesítményén egyáltalán nem látszott meg a sérülés miatt kihagyott időszak, hiszen 72 pont fölött teljesített a rövidprogramban, ami egyéni rekord számára.



Második helyen, az észt Eva-Lotta Kiibus, míg harmadik helyen a bolgár Alexandra Feigin végzett csütörtökön. Rögtön a trió mögött jött a fiatal magyar, Láng Júlia. A hazai versenyzők közül Tóth Ivett a 6., Schermann Regina pedig a 9. helyről várhatta a szombati folytatást.



A női versenyzők kűrjében sem történt nagy meglepetés. Az éltrió megtartotta előnyét, így Eva-Lotta Kiibus nyakába került az arany.



Láng Júlia maradt a 4. helyen, de nem sokon múlt számára az éremszerzés.





Julcsi a versenyt követően stábunknak elmondta, hogy a programja második fele gyengébbre sikerült, ugyanakkor nagyon boldog, hogy ismét meg tudta ugrani a tripla-triplát.



„Amikor megnéztem az indulók listáját, láttam, hogy nagyon nagy nevek is érkeznek majd, így egyáltalán nem számítottam a dobogóra, viszont a rövid után megfordult a fejemben, hogy egy jó kűrrel előléphetek a 3. helyre. Ez nem sikerült, de szerintem nagy lépést tettem meg magamhoz képest, mert eddig sokszor csak saját magam árnyéka voltam, most pedig sikerült bemutatnom azt, amit edzéseken is. Egyelőre ennek is nagyon örülök” – mondta Láng a kűrjét követően.

Hozzátette az ugrásokból való érkezéseknél voltak apróbb hibái, amit a továbbiakban mindenképpen szeretne kijavítani.

„Örülök, hogy a szezon első versenyén sikerült a technikai minimumpontot megszereznem a világbajnokságra, úgyhogy dolgozok tovább, hogy minél stabilabban tudjak versenyezni” – zárta szavait.



Julcsi edzője, Pavuk Patrícia elárulta őt is lenyűgözte tanítványa mostani előadása.



„Nagyon elégedettek vagyunk Julcsi teljesítményével. A rövidprogramja szinte tökéletes volt, csak a lépéssorába csúszott be egy apróbb hiba. A kűrje is jól sikerült, nagyon sokat lépett előre az előző versenyéhez képest.”



Másik két versenyzőnk közül Tóth Ivett nem tudott előrébb lépni így a 6. helyen zárt, míg Schermann Regina 1 helyet javítva a 8. lett.

