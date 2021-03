Lindsey Vonn kilépett a komfortzónájából és kipróbálta magát egy tőle távol álló területen is.



A 2018-ban visszavonult olimpiai bajnok, egy rövidfilm kedvéért ismét sílécet csatolt a lábára, a jelenet azonban mégsem emiatt lett igazán különleges. Vonn Thom Browne 2021-es őszi-téli kollekciójának bemutató filmjében szerepel, amelyet az Óz a nagy varázsló ihletett. A síelőt több korabeli viseletben láthatjuk. ezek közül a legkülönlegesebb talán az a fűzős abroncsos ruha, amiben meghódítja a hegyet, miközben a pályát jelző zászlók és kapuk mellett suhan el, melyeket ezúttal fekete, szintén korabeli ruhákba öltözött emberek alakítanak.



Vonn szoknyáján és felsőrészén a sportoló életének legfontosabb helyszínei is megjelennek hímzés formájában.

the most angelical & fantastical dream that led me home ...thom browne. women's & men's fall 2021 collection featuring lindsey vonn.discover more, on tho...