Kozuback Kamilla, Magyarország első hódeszkás olimpikonja a 17. helyen végzett a big air szám hétfői selejtezőjében a pekingi téli olimpián, így nem jutott be a keddi 12-es döntőbe.

A 29 induló a fővárosi Big Air Soukangon közel mínusz 10 fokos hidegben, kellemetlen szélben, ugyanakkor napsütésben három ugrást mutatott be, és a két legjobb összege alapján lehetett továbbjutni a 12-es fináléba.



Kozuback elsőre egy hátrafelé végrehajtott kétfordulatost (backside 720 weddle) hajtott végre, erre 51,50 pontot kapott, amivel a 14. helyen állt. Másodjára is hátra duplával próbálkozott (cab double underflip), ám a landolás nem sikerült - a deszka a lejtő irányára merőlegesen csapódott be -, elesett és hason csúszott lefelé. Ezért pontszáma 5,50 lett, ebben a körben a legalacsonyabb. Két menet után így a 25. volt. Végül még bátrabban ment, dupla hátra szaltót ugrott (cab double underflip weddle), de mivel nem fogta meg ugrás közben a deszkáját, ezért 59 pontot kapott.



Így a pontszámból kikerült a második ugrása, összesen 110,50 pontja lett, amivel a 17. helyen zárt. A továbbjutást érő 12. helyhez 127,50 pontra volt szükség.



"Nagyon örülök, hogy a harmadik ugrásom jól sikerült, de lehet még tovább fejleszteni, nehezíteni. A második ugrásomnál túl hamar jöttem ki az ugratóból, ezért nem volt elég lendületem, és a deszkát nem tudtam a lejtőre tenni. Nagyszerűen éreztem magam az olimpián, hihetetlen, hogy mindhárom számban indulhattam, de félcsőben és a big airben további komoly edzésékre lesz szükség" - mondta az MTI-nek Kozuback, akire két hét múlva Svájcban a junior világbajnokság vár.



Kozuback ebben a számban eredetileg nem szerzett kvótát, ám vasárnap kiderült, hogy visszalépés és sérülés miatt szerepelhet. A hódeszkás csütörtökön kapott engedélyt, hogy tartalékként edzhessen a sáncon, így péntektől már ott gyakorolhatott. Kozuback sérülések miatt ebben a szezonban kevés big air versenyen indult - pedig ez a kedvenc száma -, legutóbb december elején.









A 17 esztendős snowboardos eredetileg félcsőben jutott kvótához - ebben a számban 19. lett -, de előtte slopestyle-ban is szerepelhetett, mert egy japán versenyző sérülése miatt bekerült a mezőnybe. Csakhogy a veszélyes pályán csupán néhány órát gyakorolhatott, így aztán múlt szombaton - első magyar pekingi szereplőként - 28. helyen végzett.



Kozuback Kamilla és a cseh Sarka Pancochova az első nők, akik a hódeszka mindhárom szabadstílusú szakágában - slopestyle, félcső, big air - indultak olimpián.



A big air az egyetlen havas szám az olimpián, amelyet nem a hegyekben, hanem a fővárosi Big Air Soukangon, egy használaton kívüli hatalmas gyártelepen felépített ugratón rendeznek.

A versenyzők közel 80 méter magas mesterséges lejtőn csúszhatnak lefelé - valaki előbb lejjebb is jön, hogy ne legyen akkora lendülete -, és a megszerzett lendületből hatalmas ugrást hajtanak végre és közben több trükköt mutatnak be.

