Kónya Ádám szeretné "túlélni" a sífutók szabadstílusú 50 kilométeres számát szombaton a pekingi olimpián.

A veszprémi versenyző edzője - aki egyben testvére -, Kónya Bálint az MTI-nek elmondta, hogy az Achilles-ín korábban begyulladt Ádám lábában, de a csangcsiakoui faluban lévő klinikán kiváló lézeres és ultrahangos kezelést kapott, így már nem érez fájdalmat.



Kónya Ádám még múlt kedden 72. helyen végzett a szabadstílusú sprintversenyben, egy hete pénteken pedig 80. lett a klasszikus stílusú 15 kilométeren.



"Sikerült kipihenni a korábbi versenyek fáradalmait, jót tett neki a terápia is. Nekünk, kis sínemzetek képviselőinek az 50 kilométer igazi túlélő próba, sokan nem is vállalkoznak a két és fél órás menetre. Az is jó lenne, ha a hatkörös versenyen nem lenne lekörözésünk. A mínusz 20 fokos hideg azonban nem könnyíti meg a dolgunkat" - tette hozzá Kónya Bálint.



A téli olimpiák egyik klasszikus versenyének számító szám magyar idő szerint szombaton 7 órakor rajtol el.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter