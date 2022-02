Minden idők legsikeresebb rövidpályás gyorskorcsolyázója lett a téli olimpiák történetében Arianna Fontana.

A 31 esztendős olasz versenyző hétfőn 500 méteren védte meg címét - a számban Jászapáti Petra hetedik lett -, ezzel tizedik ötkarikás medálját gyűjtötte be. A két arany mellett három ezüsttel - közte a kínai fővárosban a vegyes váltó tagjaként megszerzettel - és öt bronzzal rendelkezik. Fontana 2006-ban Torinóban, 15 évesen hazája legfiatalabb érmeseként mutatkozott be az ötkarikás játékokon, és van esélye rá, hogy hazai közönség előtt fejezze be pályafutását, mivel négy év múlva Milánó és Cortina d'Ampezzo ad otthont a játékoknak.

"Kizárólag a részvételért nem fogok 2026-ig versenyezni" - szögezte le ugyanakkor a világbajnok és 22-szeres Európa-bajnok Fontana.

