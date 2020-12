A finn és a svéd sífutók sem vesznek részt a világkupa-sorozat decemberi állomásain a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos félelmeik miatt.

A norvég szövetség (NSF) kedden jelentette be, hogy versenyzői nem állnak rajthoz a soron következő vk-viadalokon, Davosban és Drezdában. Szerdán hasonló közleményt adtak ki a finnek és a svédek is, amelyben kiemelték, szerintük a versenyre vonatkozóan meghozott protokollok nem biztosítanak megfelelő védelmet a járvánnyal szemben.



Maarit Valtonen, a Finn Olimpiai Bizottság főorvosa hangsúlyozta, a múlt hétvégi, finnországi Rukában rendezett vk-versenyen azt tapasztalták, hogy a résztvevők "koronavírussal szembeni hozzáállása személyenként jelentősen eltért", míg "a tervezett buborék nem működött".



Véleményét megerősítette Per Andersson, a svédek csapatorvosa, aki hozzátette, nem tudják megszervezni a biztonságos utat a két városba, illetve onnan haza a fertőzésveszély lehetőségének teljes kizárásával, az ezzel járó kockázatot pedig egyikük sem vállalja.



A vk-sorozatot rendező nemzetközi szövetség (FIS) marketing igazgatója, Jürg Capol viszont a sportágban meghatározó három nemzet szereplőinek döntését bírálta. A svájci sportvezető szerint a jelenlegi helyzetben szolidaritásra lenne szükség, aminek hiányában és a legjobbak távollétében nehéz lesz a jövőben olyan versenyhelyszínt találni, amely ennek ismeretében is vállalja a rendezést.



"A problémát nem az jelenti, hogy ne tudnának eljutni a versenyekre, hanem az, hogy ők maguk döntöttek úgy, hogy el sem mennek oda" - nyilatkozta.

Borítókép: Stephan Woldron/SEPA.Media /Getty Images