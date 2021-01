A férfiaknál magyar szempontból kellemetlen meglepetéssel zárultak a pénteki selejtezők a lengyelországi Gdanskban zajló rövidpályás-gyorskorcsolya Európa-bajnokságon, ugyanis a táv címvédőjeként Liu Shaoang kiesett 1500 méteren.

A másik két magyar egyéni induló, a két rövidebb távon címvédő Liu Shaolin Sándor és az amerikai születésű Krueger John-Henry mindhárom számban, azaz 500, 1000 és 1500 méteren is továbbjutott, Liu Shaoang pedig csak az előbbi kettőben.



A fiatalabbik Liu-fivér a leghosszabb szám hajrájához közeledve futamában csak a negyedik helyen korcsolyázott, így muszáj volt előznie, hogy továbbjutó helyre kerüljön, de a manővere során az egyik kanyarban kívülről rádőlt olasz vetélytársa csípőjére, majd mindketten kicsúsztak. A zsűri a váltóval olimpiai bajnok Liu Shaoangot látta vétkesnek, ezért kizárták a futamból.



Burján Csaba (93) visszatért az eltiltása után

Fotó: Lintao Zhang - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images



A ötkarikás aranyérmes váltó a negyeddöntőből rendkívül magabiztosan, futamgyőztesként jutott tovább annak ellenére, hogy Liu Shaolin pihenőt kapott a szakvezetéstől. A kvartett Liu Shaoang, Krueger, Burján Csaba, Varnyú Alex összeállításban is negyedkörös előnnyel verte a második francia és a harmadik német négyest, a fehéroroszt pedig le is körözte. A szintén ötkarikás bajnok Burjánnak ez volt az első versenye egyéves eltiltása után, amelyet azért kapott, mert 2019 decemberének elején Kínát sértő mondatot tett közzé Instagram-oldalán a repülőtéri várakozás pillanatait és a tömeget megörökítve.



A nőknél a délelőtt folyamán mindkét egyéni induló, Kónya Zsófia és Sziliczei-Német Rebeka továbbjutott mindhárom táv selejtezőjéből és a váltó is a legjobb nyolc közé került.

Szombaton mindkét nemnél 500 és 1500 méteren avatnak bajnokot, a program pedig a váltók elődöntőivel zárul. Vasárnap az 1000 méter küzdelmeit, a 3000 méteres szuperdöntőt és a staféták fináléit rendezik a kontinensviadalon.

Borítókép: Lintao Zhang - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images