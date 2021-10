Három magyar, Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry és Jászapáti Petra 500 és 1500 méteren is sikerrel vette csütörtökön a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa-sorozatának selejtezőjét az első, pekingi állomáson. Negatív meglepetésként a rövidebb távon kiesett a szám világbajnoka, Liu Shaoang.

A verseny a leghosszabb egyéni táv küzdelmeivel rajtolt, a férfiaknak két, a nőknek egy kört kellett sikerrel venniük az elődöntőbe jutáshoz. A váltóval olimpiai bajnok Liu Shaolinnak és öccsének, Liu Shaoangnak, valamint az amerikai születésű Kruegernek ez nem okozott gondot, bár Liu Shaolint a második fordulóban a zsűri juttatta tovább, mivel a dél-koreaiak négyszeres világbajnoka, Hvang Tae Hon szabálytalankodott vele szemben.



A nőknél Jászapáti futamából másodikként lépett tovább, Sziliczei-Német Rebeka viszont éppen lemaradt az elődöntőről, mivel harmadik lett, míg a mindössze 17 éves Somodi Maja ötödikként búcsúzott. A nőknél nagy meglepetésre szintén kiesett a szám világ- és Európa-bajnoka, a holland Suzanne Schulting.



A legrövidebb távon mindkét nem képviselőinek két fordulót kellett teljesíteniük a negyeddöntőbe jutáshoz. A férfiaknál a Liu fivérek és az 1000 méteren olimpiai ezüstérmes Krueger is futamgyőztesként ért célba az első körben. Ezt a teljesítményt megismételte a szám 2016-os világ- és tavalyi Európa-bajnoka, Liu Shaolin, valamint Krueger, ugyanakkor a vb-címvédő Liu Shaoangot a zsűri kizárta, mivel szabálytalankodott a kanadai Maxime Laounnal szemben. A nőknél Somogyi Barbarának esélye sem volt a továbbjutásra, mert elesett, de Jászapáti és Kónya Zsófia az első forduló mellett a másodikból is továbbjutott, utóbbiból mindketten futamharmadikként, idővel léptek tovább.



Az első versenynap az olimpiai programban jövőre debütáló 2000 méteres vegyesváltó negyeddöntőjével zárult. A magyar négyes Liu Shaolin, Liu Shaoang, Jászapáti, Bácskai Sára Luca összeállításban lépett jégre és futamgyőztesként került a legjobb nyolc közé. Ebben a számban három világcsúcs is született, előbb a dél-koreai, majd a holland, végül a kínai kvartett érte el minden idők legjobb eredményét.



Pénteken az 1000 méter selejtezőjét, valamint a 3000 méteres női és az 5000 méteres férfi váltó negyeddöntőjét rendezik.



Az ötkarikás játékokra nyolc-nyolc férfi és női váltó jut ki. Az egyéni számokat illetően 500 és 1000 méteren 32, 1500 méteren pedig 36 fős lesz az ötkarikás mezőny, amely úgy alakul ki, hogy minden versenyző három legjobb eredménye számít a kvalifikációs pontversenybe. Újdonság lesz, hogy az eddig csak vk-viadalokon szereplő, a magyaroknak két vk-aranyérmet hozó vegyesváltó bemutatkozik az olimpia műsorán. Az indulási jog kivívásához nem elég a legjobb nyolc között zárni a számban, az is kell, hogy az adott ország mindkét nemnél legalább két egyéni indulási jogot szerezzen.



A pekingi vk-nyitány után egy héttel a japán Nagoja lesz a házigazda. A harmadik állomásnak Debrecen ad otthont november 18. és 21. között, majd a hollandiai Dordrechben zárul a vk-sorozat november 25. és 28. között.

